Sivas\'ta Genç Bir Gün İtfaiye Müdürü Oldu

19 Mayıs'ta bir günlüğüne itfaiye müdürü oldu

SİVAS - Sivas'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Ahmet İlbey Coşkun, Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü koltuğunu bir günlüğüne devraldı.

Sivas'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gençlere yönelik düzenlenen etkinliklerde, sembolik bir uygulamaya imza atıldı. Ahmet İlbey Coşkun isimli genç, bir günlüğüne Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürü oldu. Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret eden Coşkun, İtfaiye Müdürü İbrahim Alaçam'ın koltuğunu devraldı. Genç müdür, itfaiye biriminin görev ve sorumlulukları hakkında bilgilendirilirken, saha araçları ve ekipmanlar da kendisine tanıtıldı.

"Yangınsız günler diliyorum"

Coşkun'a yeni görevinde başarılar dileyen Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürü İbrahim Alaçam, "Yeni göreviniz hayırlı uğurlu olsun. Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak 127 personelimiz, 18 aracımız, 2 şube ve bir merkezimizle Sivas genelinde yangın, kurtarma ve afet müdahale hizmetlerini sürdürüyoruz. Allah hayırlı uğurlu etsin. Kazasız, belasız ve yangınsız günler diliyorum" dedi.