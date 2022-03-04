Sivas'ta kıraathane gerçek anlamını buldu - Son Dakika
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Sivas'ta kıraathane gerçek anlamını buldu

04.03.2022 00:57
Sivas'ta kıraathane gerçek anlamını buldu

Sivas Belediyesi tarafından kentte hizmete açılan Millet Kıraathanelerine emekliler ve öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

Sivas Belediyesi tarafından kentte hizmete açılan Millet Kıraathanelerine emekliler ve öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önem verdiği 'Millet Kıraathanesi' projesi Sivas'ta Millet Bahçesi ve Esentepe Bölge Parkı'nda hizmet vermeye devam ediyor.

Kıraathane içerisinde yer alan; çay, kahve ve oturma alanları, kütüphane ve okuma salonu, ders çalışma alanları ile çocuk oyun alanları her yaştan Sivaslı'nın verimli vakit geçirmesine imkan sağlıyor. Kıraathanelere en çok ilgiyi ise emekli vatandaşlar ile öğrenciler gösteriyor. Sivas Belediyesi tarafından oluşturulan kıraathaneyi kullanan vatandaşlar bu hizmet için Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e teşekkür ettiler. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sivas'ta kıraathane gerçek anlamını buldu - Son Dakika


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