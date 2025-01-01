Sivas\'ta Üç Ayların Başlangıcı İçin Program Düzenlendi

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Recep, şaban ve ramazanı kapsayan üç ayların başlangıcı dolayısıyla Sivas'ta program düzenlendi.

"Şehitlerimize Rahmet ve Kudüs'e Dua" temasıyla düzenlenen programda 7'den 70'e yüzlerce kişi Ulu Cami'de buluştu.

Sabah namazı öncesinde cemaate hitap eden İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, zamanın insan hayatındaki önemine vurgu yaptı.

Altunkaya, "Zaman, değerli olmasına rağmen kıymetini yeterince idrak edemediğimiz en büyük nimetlerimizdendir. Her geçen gün ömür sermayemiz tükeniyor ve zaman, bize kulluğumuzu ve faniliğimizi sürekli hatırlatıyor" dedi.

Üç ayların rahmet, bereket ve ihsan ayları olduğunu hatırlatan Müftü Altunkaya, "Allah'a şükürler olsun ki, üç ayların başlangıcında, yeni bir yılın ilk sabahında Rabbimizle buluşmak üzere burada toplandık. Yüce Rabbimiz, burada olduğu gibi her daim bir arada olmayı bizlere nasip etsin. Rahmet ikliminin müjdecisi Recep ayına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mübarek aylar, günlük hayatın yoğunluğunda ihmal ettiğimiz kulluk vazifelerimizi hatırlamak ve yeniden değerlendirmek için büyük bir fırsattır. Ruhumuzu arındırmak ve Rabbimizin sonsuz merhametine sığınmak için eşsiz zaman dilimlerindeyiz. Rabbim, bu mübarek günleri hakkıyla idrak etmeyi ve Ramazan ayına ulaşmayı hepimize nasip etsin" dedi.

İlahiyatçı-Yazar Ahmet Bulut ise namazın önemine dair bir sohbet gerçekleştirdi. Bulut, "Namaz, imandan sonra Rabbimizin en çok üzerinde durduğu bir ibadettir. Peygamber Efendimizin hayatının ayrılmaz bir parçasıdır ve hayatın ta kendisidir. Ancak günümüzde Müslümanlar arasında en çok ihmal edilen ibadetlerden biri olmuştur. Namaz, genç-yaşlı, hasta-sağlıklı her birey için farz kılınmıştır ve insanın ihtiyaç duyduğu huzuru içinde barındırır" dedi.

Sabah namazının ardından, din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Daha sonra vatan için canını feda eden şehitler ile Filistin, Doğu Türkistan ve dünyadaki tüm mazlumlar için dua edildi. - SİVAS