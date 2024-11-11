Siverek'te Domuz Sürüsü Şehir Merkezine İndi

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Siverek'te domuz sürüsü şehir merkezine indi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir domuz sürüsü, içinde birçok yavruyla birlikte şehir merkezine indi.

Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Fırat Mahallesi Küme Evleri civarında görülen domuz sürüsü, çevredeki vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlendi. Oldukça sakin bir şekilde hareket eden sürü, yolun karşısına geçerken, sürücüler de araçlarını durdurarak geçişi izledi.

Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü