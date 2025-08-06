Söğüt\'te Gece Estetik Çalışmaları Devam Ediyor

Bilecik'in Söğüt ilçesinde belediye ekipleri, kent estetiğini artırmak ve yaşam alanlarını daha düzenli hale getirmek amacıyla gece saatlerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Söğüt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çevre yolu refüjleri, yol kenarları ve yürüyüş yollarında temizlik ve peyzaj düzenleme faaliyetlerini gece boyunca aralıksız sürdürdü. Çalışmaları yerinde takip eden Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, gece mesaisindeki ekip arkadaşlarına kolaylıklar dileyerek sürece birebir dahil oldu. Başkan Durgut, "Daha temiz, daha düzenli bir Söğüt için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın rahatı ve konforu için emek veriyoruz" dedi. Belediye yetkilileri, çalışmalar sırasında oluşabilecek geçici rahatsızlıklar nedeniyle vatandaşlardan özür dilerken, düzenlemelerin en kısa sürede tamamlanacağını belirtti. - BİLECİK