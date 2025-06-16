Sohmarik Yaylası: Erzincan'ın Gizli Cenneti - Son Dakika
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Sohmarik Yaylası: Erzincan'ın Gizli Cenneti

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16.06.2025 08:59
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Sohmarik Yaylası: Erzincan\'ın Gizli Cenneti
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Erzincan'daki Sohmarik Yaylası, doğaseverler için yeni bir cennet, muhteşem doğasıyla keşfedilmeyi bekliyor.

Tabiat güzelliğiyle mest eden Erzincan'da doğaseverlerin yeni gözdesi Sohmarik Yaylası

ERZİNCAN - Özellikle yaz aylarında çevre illerden ve yurtdışından gelen gurbetçilerin de hayran kaldığı Erzincan'ın tabiat güzelliğine bugünlerde Sohmarik Yaylası da eklendi.

Girlevik Şelalesi, Otlukbeli Krater Gölü, Dumanlı Tabiat Parkı, Konarlı Şelalesi, Munzur Dağları, Kemaliye ilçesi gibi yüzölçümünde birçok tabiat güzelliği yer alan Erzincan'da bu sene ilgi odağı Sohmarik Yaylası oldu. Erzincan'ın Kemah ilçesinde Munzur Dağları eteklerinde 2 bin 500 rakımda bulunan ve göçerlerin koyun sürülerini besledikleri, ulaşımı zor olduğu için adeta 'saklı cennet' diye nitelendirilen Sohmarik Yaylası, doğaseverlerin gözdesi haline geldi. Sohmarik Yaylası, doğal güzellikleriyle doğaseverleri cezbediyor. Yayla, ulaşım zorluğuna rağmen doğal güzelliğiyle doğaseverlerin yanı sıra fotoğrafçıların ve belgesel çekimi yapan görüntü yönetmenlerinin de ilgisini çekiyor. Yaylanın müdavimleri ise besicilik ve Erzincan Tulum Peyniri üretimi yapan Şavak Aşireti mensupları. Özellikle yaz aylarında rengarenk açan çiçekler, Munzur'un yüksek kesimlerinde erimeyen karlar, şırıl şırıl akan dereler, yayılan koyun sürüleri, kilometrelerce yol kat edip Sohmarik Yaylası'na çıkan doğaseverleri mest ediyor.

Munzur Dağları eteklerinde bulunan Sohmarik Yaylası, bugünlerde sosyal medya üzerinden görüp gelen yerli ve yabancı doğaseverlere ev sahipliği yapıyor. Bin bir çeşit çiçek ve endemik bitki örtüsüne sahip olan yayla, koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçileri, yaban keçileri, boz ayı, vaşak, ur kekliği, kurt, tilki ve kınalı keklik gibi zengin hayvan popülasyonuna da ev sahipliği yapıyor. Doğaseverler için bulunmaz bir doğa ve kamp alanı sağlıyor.

Instagram hesabı Kadraj Erzincan'ın organizasyonuyla sosyal medya üzerinde toplanan çoğunluğu kadın 33 kişilik ekip traktörün römorkunda nostaljik bir yolculuk yapıp doğa yürüyüşüyle Sohmarik Yaylası'nda güzel bir gün geçirdiler. Temiz havada kahvaltı yapıp, göle giren ve plates yapan ekip doğaseverleri Sohmarik Yaylası'na davet etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sohmarik Yaylası: Erzincan'ın Gizli Cenneti - Son Dakika

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