Üye Girişi
Sokak hayvanlarına mama bırakıldı - Son Dakika

Sokak hayvanlarına mama bırakıldı

13.02.2022 13:07
Sokak hayvanlarına mama bırakıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kış döneminde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının aç kalmaması için yem ve mama bıraktı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kış döneminde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının aç kalmaması için yem ve mama bıraktı. Soğuk ve kar yağışının kendisini hissettirdiği kentte, sokak hayvanlarının yem ihtiyacını gideren Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda mama dağıtımını aralıksız sürdürüyor.

Hizmetlerini sadece insana yönelik değil, tüm canlıları da kapsayacak şekilde yürüten Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu anlamda kış şartlarında doğada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını da gözeterek onların yem ihtiyacını karşılıyor. Büyükşehir Belediyesi, bu kış döneminde gerek merkezde, gerekse ilçelerde kullanılmak üzere aralarında kuş, kedi ve köpek yemleri olmak üzere 203 beslenme noktasında 25 ton yemi sokak hayvanlarının istifadesine sundu.

Kayseri'de yerel yönetim faaliyetlerini sadece insanların konforu ve güvenliği bağlamında değil, diğer canlılara da yaşamdan kaynaklanan hakları dolayısıyla hizmet gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, ağır kış şartlarında yem bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına el uzatarak onların beslenme ihtiyacını gideriyor. Büyükşehir Belediyesi, sadece beslenme değil hayvan barınakları ile de sokak hayvanlarının barınma ihtiyaçlarını karşılıyor. - KAYSERİ

Sokak hayvanlarına mama bırakıldı
Sokak hayvanlarına mama bırakıldı
Sokak hayvanlarına mama bırakıldı
Sokak hayvanlarına mama bırakıldı

YORUMLAR
500

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Kayseri, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sokak hayvanlarına mama bırakıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:03 Son Dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş: İndirimi yansıtmayanlara en ağır yaptırımları uygulayacağız
13:02 Fenerbahçe'nin yengesi bu kez taraftarı karşısına aldı!
12:52 Beyoğlu'nda alacaklısının boğazına yapışıp borcunu tahsil etti!
12:38 Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen fena yakalandı!
12:34 Melih Gökçek: Gizli ortak nerede, fotoğrafa dikkatli bakın
12:33 Galatasaray tribünlerine "6" işareti yapan İbrahim'in açıklaması şaşırttı!
12:28 Bebekleri buz gibi havada dışarıda uyutuyorlardı!
12:20 Endonezya'da dini ritüel sırasında devasa dalgalara kapılan 11 kişi hayatını kaybetti!
12:19 KDV indiriminin detayları netleşti! İşte ucuzlayacak ürünler
11:41 İnterneti yasaklayan ailesini katledip 3 gün boyunca cesetleriyle aynı evde yaşamış!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 13:14:32. #1.12#
SON DAKİKA: Sokak hayvanlarına mama bırakıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement