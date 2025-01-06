Sokak Köpekleri Kediyi Parçaladı - Son Dakika
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Yerel

Sokak Köpekleri Kediyi Parçaladı

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Eskişehir'de sokak köpekleri, bir kediyi saldırarak parçalamak üzere güvenlik kamerasına yansıdı.

06.01.2025 20:12
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Sokak köpeklerinin kediyi parçaladığı anlar kamerada

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de gece saatlerinde sokak köpeklerinin talihsiz bir kediyi parçaladığı anlar güvenlik kamerası ile saniye saniye kayıt altına alındı.

Olay, geçtiğimiz gün Gökmeydan Mahallesi'nde Ulus Caddesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde yoldan geçen 2 sokak köpeği, park edilen araçların arasında bulunan bir kedi kulübesini gözlerine kestirdi. Kulübeye yaklaştıklarında içerisinde kedi olduğunu fark eden köpekler, talihsiz hayvana saldırdı. Köpeklerin kediyi sokağın ortasına çekip parçaladıkları o anlar bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sokak Köpekleri Kediyi Parçaladı - Son Dakika

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