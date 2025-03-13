Sokak Köpekleri Kediyi Parçaladı

Nevşehir'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kedi telef oldu. O anlar bir evin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Ürgüp ilçesi Evka Mahallesi'nde yaşandı. Grup halinde gezen 8 sokak köpeğinin hedefi sokak kedisi oldu. Sabah saatlerinde mahallede dolaşan köpekler bir kediye saldırarak parçaladı. Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kedi telef olurken, köpeklerin kediye saldırdığı korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, köpeklerin kediyi ortalarına alıp saldırdıkları ve ardından ağızlarında çekiştirdikleri açıkça görüldü.

Kediyi boğan köpekler ise bir süre sonra gözden kayboldu. - NEVŞEHİR