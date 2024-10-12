Söke'de Pamuk Hasat Makineleri Kontrol Ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Söke'de Pamuk Hasat Makineleri Kontrol Ediliyor

Söke\'de Pamuk Hasat Makineleri Kontrol Ediliyor

Söke İlçe Tarım Müdürlüğü, pamuk hasat makinelerini denetleyerek verimliliği artırmayı hedefliyor.

12.10.2024 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkili ekipleri tarafından pamuk hasat makineleri kontrol ediliyor.

Önemli pamuk üretim merkezlerinden biri olan Söke'de pamuk hasat sezonunun başlangıcıyla birlikte, çiftçilerin makinelerini etkili bir şekilde kullanabilmesi için çalışmalar sürüyor. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkili ekipleri bölgedeki pamuk üretiminde kalitenin artırılması ve verimliliğin sağlanması amacıyla pamuk hasat makinelerini kontrol ediyor. Ekipler, makinelerin teknik durumlarını, güvenlik standartlarını ve işletme verimliliğini detaylı bir şekilde inceliyor. Denetim sırasında, çiftçilere hasat sürecinde dikkat etmeleri gereken noktalar hakkında bilgiler veriliyor.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bu tür denetimlerin tarımsal üretkenliği artırma hedefi doğrultusunda büyük önem taşıdığını belirterek, denetimlerin tarımsal faaliyetlerde verimlilik sağlamak adına devam edeceğini kaydetti. - AYDIN

Kaynak: İHA

İlçe Tarım Müdürlüğü, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Tarım, Yerel, Söke, Son Dakika

Son Dakika Yerel Söke'de Pamuk Hasat Makineleri Kontrol Ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:25 Domuz eti skandalı sonrası vatandaşlara uyarı: Bu belirtileri görürseniz hastaneye koşun Domuz eti skandalı sonrası vatandaşlara uyarı: Bu belirtileri görürseniz hastaneye koşun
11:06 AK Partili başkan, Burger King açılışını Erdoğan’la özdeşleşen şiirle savundu AK Partili başkan, Burger King açılışını Erdoğan'la özdeşleşen şiirle savundu
10:38 Kredi kartlarına katkı payı geliyor Limit düşürmek için sıraya girdiler Kredi kartlarına katkı payı geliyor! Limit düşürmek için sıraya girdiler
10:27 DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli’nin elini havada bıraktı DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli'nin elini havada bıraktı
09:40 Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var
15:30 İkinci pilottan acı anons: Kaptanlarımızdan birini kaybettik İkinci pilottan acı anons: Kaptanlarımızdan birini kaybettik
15:17 Köfteci Yusuf’un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı Köfteci Yusuf'un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı
14:57 Trabzon’da sınıfta fenalaşan 5. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti Trabzon'da sınıfta fenalaşan 5. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti
14:56 Adnan Oktar: Bana şurada bir oda verseler kadına şiddet, mutsuzluk, savaş hepsini bitiririm Adnan Oktar: Bana şurada bir oda verseler kadına şiddet, mutsuzluk, savaş hepsini bitiririm
14:51 Tabeladaki rakam keyifleri hayli kaçıracak Tabeladaki rakam keyifleri hayli kaçıracak
14:50 Romanya’da yolda açılan dev çukur, anne ve 5 yaşındaki oğlunu yuttu Romanya'da yolda açılan dev çukur, anne ve 5 yaşındaki oğlunu yuttu
14:47 Dolandırıcıların bu yöntemlerine dikkat Dolandırıcıların bu yöntemlerine dikkat
14:46 Nagihan Karadere’den Acun’la ilgili çok konuşulacak sözler: Şu hali tarihte yoktur Nagihan Karadere'den Acun'la ilgili çok konuşulacak sözler: Şu hali tarihte yoktur
14:33 Köfteci Yusuf’ta yaşanan skandal sonrası Diyanet’in telefonları kilitlendi Köfteci Yusuf'ta yaşanan skandal sonrası Diyanet'in telefonları kilitlendi
14:18 Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan! İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2024 12:08:25. #1.11#
SON DAKİKA: Söke'de Pamuk Hasat Makineleri Kontrol Ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.