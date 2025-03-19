Söke\'de Su Ürünleri Denetimi

Aydın'ın Söke ilçesinde su ürünleri toptan satış yerleri denetlendi, ürünler kontrol edildi.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekibi koordineli olarak Söke'de bulunan perakende satış yerlerinde denetim gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimde su ürünleri ve evrak kontrolü yapıldı. Ayrıca yapılan denetimlerde belge ve ürün kontrolleri yapılarak işyeri sahiplerine ticari amaçlı su ürünlerini düzenleyen tebliğ hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Denetimlerin aralıklı olarak devam edeceği öğrenilirken, Aydın il sınırları içerisindeki bütün sularda 1 Mart tarihinde başlayıp 31 Mayıs'ta bitecek olan sazangillerin av yasağı kapsamında da balıkçılara yasak avlanmaya karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı. - AYDIN