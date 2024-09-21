Söke Pamuğu\'nda Hasat Devam Ediyor

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Aydın'ın Söke ilçesinde kısa zaman önce AB Tescilli Coğrafi İşaret alan Söke Pamuğu'nda hasat sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarım Havzaları Daire Başkanı Ergin Toprak ve Tarım ve Orman Aydın İl Müdürü İbrahim Altıntaş 2024 yılı ÇKS kayıtlarına göre Aydın'ın pamuk ekili 571 bin dekarlık alanında 319 bin dekarlık alan ile önemli bir üretim alanına sahip Söke ilçesinde yakın zamanda AB Tescilli Coğrafi İşaret almış olan Söke Pamuğu'nun üreticiler tarafından başlanan makinalı hasadına katılarak, hasatla birlikte oluşmaya başlayan pamuk piyasası ve pamuk üretimi hakkında üreticilerle karşılıklı bilgi alışverişi yaparak bereketli bir sezon olması temennisinde bulundu.

Söke Pamuğu hasadı sonrası Daire Başkanı Toprak ve İl Müdürü Altıntaş Söke TARİŞ Pamuk Birliği'nin Güllübahçe Mahallesi'nde bulunan Sawgın tesislerinde incelemelerde bulundu. Pamuk depolarında yapılan tartım, nem ölçme, randıman belirleme ile eski ve yeni sistem çırçırlama metodu hakkında TARİŞ Pamuk Birliği Müdürü Dilek Çoşkun tarafından bilgilendirilmelerde bulunuldu.

Söke Pamuğu hasadında ve sonrasındaki TARİŞ Pamuk Birliği'nin Güllübahçe Mahallesindeki tesislerinde gerçekleştirilen ziyarette Daire Başkanı Toprak'a ve İl Müdürü Altıntaş'a Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, Söke Ziraat Odası Meclis Başkanı ve aynı zamanda Güllübahçe Mahalle Muhtarı olan Yusuf Çam, İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Armağan Tanrıkulu ile Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeki Berhuni eşlik etti. - AYDIN