Solotürk Ekibi, Erzincan\'ın Kurtuluşu İçin Deneme Uçuşu Yaptı

Türk Hava Kuvvetleri'nin tek F-16 ile gösteri yapan Solotürk ekibi, Erzincan'ın işgalinden kurtuluşunun 106'ıncı yıl dönümü dolayısıyla 13 Şubat günü yapacağı gösteri öncesi Erzincan'da deneme uçuşu yaptı.
Erzincan semalarında gerçekleştirilen deneme uçuşunda Solotürk pilotunun akrobatik uçuşu izleyenlerin yüreklerini ağza getirdi. Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ıncı yıldönümü etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin tek F-16 ile gösteri yapan Solotürk ekibi, 13 Şubat 2024 günü saat 12. 30'da gösteri uçuşu yapacak. Yapılacak gösteri öncesinde Solotürk ekibi tarafından gerçekleştirilen uçuş ilgiyle izlendi. - ERZİNCAN
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