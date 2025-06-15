Soma\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor

(MANİSA) - Manisa'nın Soma ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Manisa ili Soma İlçesi Bayat Mahallesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 14.33'te yangın çıktı. İhbar üzerine yangına ilk müdahale 14.43'te yapıldı.

Yangını kontrol altına almak için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 17 arazöz, 4 su ikmal, 1 dozer ile havadan ve karadan müdahale devam ediyor.