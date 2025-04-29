Soma maden faciası davasında karar: 18 sanığa 5 ay ile 6 ay 7 gün arasında değişen ceza - Son Dakika
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Soma maden faciası davasında karar: 18 sanığa 5 ay ile 6 ay 7 gün arasında değişen ceza

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Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen ve 301 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin haklarında dava açılan 28 kamu görevlisinden 10'u beraat ederken, 18'i ise 5 ay ila 6 ay 7 gün arasında hapis cezasına çarptırıldı.

29.04.2025 17:59
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Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen ve 301 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin 28 kamu görevlisinin Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.

MADENCİ AİLELERİNİN AVUKATLARINDAN MÜTALAAYA İTİRAZ

Sanıklar mahkemeye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken davayı avukatlar ve madenci aileleri de takip etti. Karar duruşmasında bir önceki duruşmada sunulan mütalaaya karşı madenci aileleri ve avukatları karşı beyanlarını sundu. Savcılık mütalaasına itiraz eden madenci ailelerin avukatları, cezalandırılmanın göreve kötüye kullanma suçundan değil taksirle öldürme ve yaralamadan uygulanması gerektiğini belirtti. Davada sanıkların duruşmaya katılmamasını eleştiren ailelerin avukatları, mahkemeye karşı "Görevsizlik kararı" talebini yineledi.

Soma davasında karar duruşması

SANIK AVUKATLARI 'ZAMAN AŞIMI' TALEP ETTİ

Duruşmada verilen aranın ardından son savunmalarını yapan sanık avukatları, zaman aşımı şartlarının oluştuğunu iddia ederek, davanın düşme kararı verilmesini talep etti. Davada yargılanan sanıklardan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişi ve Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel'in savunması madenci aileleri ve avukatları tarafından tepkiyle karşılandı.

10 SANIĞA BERAAT, 18 SANIĞA İSE 5 AY İLA 6 AY 7 GÜN ARASINDA HAPİS CEZASI

Kararı açıklayan hakim, aralarında Ayhan Yüksel'in de bulunduğu 10 sanığın suçlamalardan beraat etmesine, 18 sağına ise 5 ay ila 6 ay 7 gün arasında hapis ceza verilmesine hükmetti.

Soma davasında karar duruşması

"BU KARAR HİÇBİR ŞEKİLDE ADALET SAĞLAMAYAN BİR KARARDIR"

Karar sonrası açıklamalarda bulunan madenci ailelerinin avukatlarından Murat Kemal Gündüz, hakimin mütalaaya uyduğuna dikkat çekerek, "Toplam 28 sanıktan 10'u hakkında beraat kararı verdi. Gerekçesini şu anda bilemiyoruz. Daha sonra açıklamalar görünecektir. 18 sanık hakkında ise 5 ay ila 6 ay 7 gün arasında değişen mahkumiyet kararı verildi. Bu karar hiçbir şekilde adalet sağlamayan bir karardır. Adalet sağlanamadı. Demin aileler içeride diyorlardı ki adalet enkazın altta kaldı. Doğrudur. Adalet enkazın altta kaldı" dedi. Duruşmayı takip eden CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da sanıkların en alt düzeyde cezalandırılarak adeta ödüllendirildiğini öne sürdü.

Soma davasında karar duruşması

"11 YILDAN BERİ ÇEKTİĞİMİZİ RABBİM İLE BİZ BİLİYORUZ"

Davanın ardından açıklama yapan şehit madenci Uğur Çolak'ın annesi Gülsüm Çolak, "11 yıldan beri çektiğimizi Rabbim ile biz biliyoruz. Keşke bu kamu görevlileri de 2015'teki ana davanın mahkemesinde yargılansaydı. Aynı acıyı bize tekrar tekrar yaşattılar. 6. duruşmaydı bu ki resmen bir film seyrettik. Yargı bundan sonra kendine ağlasın. Artık halkın yargıya güveni kalmadı" diye konuştu.

Soma davasında karar duruşması

MADEN FACİASI SONRASI DAVA SÜRECİ

Manisa'nın Soma ilçesinde Soma Kömürleri A.Ş. tarafından işletilen ve yaklaşık 5 bin kişinin çalıştığı maden ocağında 13 Mayıs 2014'te vardiya değişimi sırasında çıkan yangının ardından dumanla dolan galerilerden 96 saat süren çalışmalar sonucu 486 işçi kurtarılırken 301 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Olayın ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdürü Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, teknik müdür İsmail Adalı, teknik nezaretçi Ertan Ersoy ve emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik tutuklandı.

Soma davasında karar duruşması
Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava sürecinde 5 tutuklu sanığın 15 yıl ile 22 yıl 6 ay arasında değişen hapisle cezalandırılmasına, 9 sanığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, 37 sanığın beraatine karar verilirken İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi ise Can Gürkan'ın yurt dışı yasağı konularak tahliye edilmesine hükmetmişti.

Soma davasında karar duruşması
Adem Ormanoğlu ve Efkan Kurt

Öte yandan, Yargıtay 12. Ceza Dairesinin yerel mahkeme kararını bozması sonrası yeniden yapılan yargılamada Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'a 20 yıl, maden mühendisleri Adem Ormanoğlu ve Efkan Kurt'a 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verilmiş, Haluk Evinç ise beraat etmişti. Tamamlanan yeniden yargılama sürecinde 4 Nisan 2022'de yerel mahkemenin kararını onamıştı. Ayrıca olayda ihmalleri bulunduğu suçlamasıyla 28 kamu görevlisi hakkında Soma Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Soma maden faciası davasında karar: 18 sanığa 5 ay ile 6 ay 7 gün arasında değişen ceza
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Soma maden faciası davasında karar: 18 sanığa 5 ay ile 6 ay 7 gün arasında değişen ceza - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Mustafa Görmüş:
    ADALETMİ O DA NE YENİYOMU. UGANDA CİBUTİ GİBİ ÜLKELERDE DAHA İYİ ADALET VARDIR. 8 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Bu dava daha yenimi sonuçlandı güleyimmi ağlayayımmı bilemedim aradan 11 sene geçmiş söyleyecek birşey bulamıyorum değil biliyorumda şimdi ağzımı bozmak istemiyorum terbiyem müsait değil 101 canın cezası bu kadar öylemi.??? 2 0 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    işte insan hayatının bedeli vay be 2 0 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    0lkenin adalet i bu 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Soma maden faciası davasında karar: 18 sanığa 5 ay ile 6 ay 7 gün arasında değişen ceza - Son Dakika
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