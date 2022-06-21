Soma OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı yapıldı

Yeminli Mali Müşavir Raporu, 2022 yılı 1. Dönem Ara Raporu ve diğer gündem maddelerinin görüşülmesi sonrasında toplantı dilek ve temenniler ile sona erdi. - MANİSA

Soma Belediyesi Toplantı Salonu'nda Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirilen Soma Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısına, Soma Kaymakamı Fatih Akkaya , Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda, Müteşebbis Heyet Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi yapılarak OSB Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerince OSB Üst Kuruluşunda görev alacak üyeler belirlendi.

Kaynak: İHA

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