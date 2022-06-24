Somalı Gençler 'Üst Geçit' Talebiyle Eylem Yaptı - Son Dakika
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Somalı Gençler 'Üst Geçit' Talebiyle Eylem Yaptı

24.06.2022 19:57

Manisa’nın Soma ilçesinde, Sosyal Haklar Derneği üyesi gençler, Turgutalp mahallesindeki Gençlik Merkezi’nin önüne üst geçit inşa edilmesi talebiyle basın açıklaması yaptı.

Manisa'nın Soma ilçesinde, Sosyal Haklar Derneği üyesi gençler, Turgutalp mahallesindeki Gençlik Merkezi'nin önüne üst geçit inşa edilmesi talebiyle basın açıklaması yaptı.

Sosyal Haklar Derneği üyesi gençler, bugün Turgutalp mahallesindeki Gençlik Merkezi'nin önünde toplandı. "Ölmek değil önlem istiyoruz" pankartı açan gençler, Gençlik Merkezi'ne gidip gelirken üst geçit olmaması nedeniyle yoldan karşıdan karşıya geçmek istediklerinde kaza riski ile karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

"CAN GÜVENLİĞİ ŞANSA BIRAKILMAMALI"

Yapılan açıklamada, her gün yüzlerce öğrencinin Gençlik Merkezi'ne gelmek için trafiğin çift yönlü ve yoğun aktığı yoldan geçmek zorunda kaldığı belirtildi. Yola üst geçit yapılmasını talep eden gençler, önlem alınmaması halinde olası bir kaza artık kaza değil göz göre göre işlenmiş bir trafik cinayeti olacağını savundu. Açıklamada, "Yapılacak olan üst geçitle birlikte yola direk girişi engelleyen bir düzenleme tasarlanmalı ve yayanın can güvenliği şansa bırakılmamalıdır" denildi. Gençler, "Bizler, ölmek değil önlem istiyor, bir an önce bu sorunun çözüme kavuşmasını istiyoruz" dedi.

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Kaynak: ANKA

gençlik, Manisa, Soma, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Somalı Gençler 'Üst Geçit' Talebiyle Eylem Yaptı - Son Dakika

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