Üye Girişi
Son dakika... Çatı yangını itfaiyenin erken müdahalesiyle büyümeden söndürdü - Son Dakika

Son dakika... Çatı yangını itfaiyenin erken müdahalesiyle büyümeden söndürdü

16.02.2022 19:59

Son dakika haberler... Çatı yangını itfaiyenin erken müdahalesiyle büyümeden söndürdü Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 3 katlı bir aparmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin erken müdahalesi eve sıçramadan söndürdü.

Çatı yangını itfaiyenin erken müdahalesiyle büyümeden söndürdü

BİLECİK - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 3 katlı bir aparmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin erken müdahalesi eve sıçramadan söndürdü.

Alınan bilgilere göre; İsmet Paşa Mahallesi Okul Sokak üzerinde Mehmet Kara'ya ait 3 katlı binanın çatısında bir anda dumanlar yükselme başladı. Durumu gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiyeye haber verdi. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangına Gölpazarı Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri anında müdahale etti. Yangın kısa sürede büyümeden söndürülürken, evde hasar meydana geldi.

Öte yandan Mehmet Kara'nın, çatı katında oturan annesi dışarı çıkartarak dumanlardan etkilenmemesini sağladığı belirtildi.

Son dakika... Çatı yangını itfaiyenin erken müdahalesiyle büyümeden söndürdü
Son dakika... Çatı yangını itfaiyenin erken müdahalesiyle büyümeden söndürdü
Son dakika... Çatı yangını itfaiyenin erken müdahalesiyle büyümeden söndürdü

YORUMLAR
500

Mehmet Kara, Gölpazarı, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika... Çatı yangını itfaiyenin erken müdahalesiyle büyümeden söndürdü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:58 Galatasaray'da Torrent'in yerine gündem olacak hoca! Başkan'ın eşiyle ilişki yaşadığı için kovulmuştu
19:20 İSKİ Genel Kurulu'nda gerginlik! Su zammının görüşüldüğü esnada arbede yaşandı, toplantıya ara verildi
19:11 Antalya'da oltaya 100 kilogram ağırlığında dev köpek balığı takıldı: Allah'ım bu ne ya, jaws
19:09 Enes Ünal, Avrupa'yı mest etti! Milli futbolcumuz, Lewandowski'yi takip ediyor
18:38 Rumeli türkülerinin sevilen ismi Arif Şentürk son yolculuğuna uğurlandı
18:37 16 yaşındaki Sıla'yı böyle katletti! İnternette tanıştılar, nişanlandığını duyunca cinnet getirdi
18:35 Sudan tasarruf etmek için iç çamaşırı giymeyi bıraktı! Sporcu kadın, sözleriyle gündem oldu
18:03 Çinli bilim insanlarından şaşırtan gelişme:160 milyon yıllık dünyanın en eski çiçek tomurcuğu fosili bulundu
18:01 Rıdvan Dilmen'in programı neden ekranlarda yok? Görüştüğü yeni kanal çok şaşırtacak
17:53 Savaşın ayak sesleri Abramovich'in servetini sıfırladı! Bir günde buhar olan para şaşkınlık yarattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 20:06:21. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika... Çatı yangını itfaiyenin erken müdahalesiyle büyümeden söndürdü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement