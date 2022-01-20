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Son dakika: Elazığ polisi sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Son dakika: Elazığ polisi sokak hayvanlarını unutmadı

20.01.2022 17:19

Son dakika haberine göre Elazığ polisi sokak hayvanlarını unutmadı Elazığ'da kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını polis ekipleri elleriyle besledi.

Elazığ polisi sokak hayvanlarını unutmadı

ELAZIĞ - Elazığ'da kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını polis ekipleri elleriyle besledi.

Elazığ'da 2 gün boyunca etki gösteren kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları polis ekipleri unutmadı. Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine bağlı Hayvan Durum İzleme ekipleri tarafından sokak hayvanlarını beslemek amacıyla merkeze bağlı Ataşehir, Sürsürü, Hilalkent, Aksaray, Üniversite, Abdullahpaşa ve Cumhuriyet Mahallelerinde kedi evleri, sokak aralarındaki uygun noktalar ile mahalle çevrelerinde bulunan boş arazilere mama bırakıldı.

Ayrıca, tüm ilçelerde başta HAYDİ ekipleri olmak üzere diğer birim görevlileri tarafından da mama dağıtım faaliyetleri gerçekleştirildi.

Son dakika: Elazığ polisi sokak hayvanlarını unutmadı
Son dakika: Elazığ polisi sokak hayvanlarını unutmadı
Son dakika: Elazığ polisi sokak hayvanlarını unutmadı

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Sokak Hayvanları, Elazığ, Polis, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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