Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikalar Kurulu üyeliğine Azize Sibel Gönül atandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü yayımlanan sayısında Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikalar Kurulu üyeliğine Azize Sibel Gönül atandı.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliğine Hüseyin Uyan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Düzce İl Müdürlüğüne Mehmet Sarıoğlan, Karabük İl Müdürlüğüne İsrafil Yıldız, Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Bekir Yücel Tanrıkulu, Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ise Fatih Önlem atandı. - ANKARA