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Son dakika haber... Çıldır Gölü'nde atlı kızak ve bisiklet keyfi - Son Dakika

Son dakika haber... Çıldır Gölü'nde atlı kızak ve bisiklet keyfi

24.01.2022 10:01
Son dakika haber... Çıldır Gölü'nde atlı kızak ve bisiklet keyfi

Edinilen son dakika haberine göre Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan Çıldır, hafta sonu buz üstünde gezmek, atlı kızak ve bisiklet keyfini yaşamak isteyenlerin uğrak yeri haline geldi.

Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan Çıldır, hafta sonu buz üstünde gezmek, atlı kızak ve bisiklet keyfini yaşamak isteyenlerin uğrak yeri haline geldi.

Ardahan'da yüzeyinin tamamı donan Çıldır Gölü'ne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, atlı kızağın yanında bisikletle gezinti de yapabiliyor. Ardahan ve Kars sınırları içindeki Çıldır Gölü'nün buz tutması renkli görüntüler ortaya çıkardı. Buz tabakasıyla kaplanan gölde kartpostallık görüntüler oluşurken, vatandaşlar ise Çıldır Gölü üzerinde atlı kızak ve bisiklet keyfi yaptı.

Gölde bisiklet ve atlı kızağa binen, Eskimo usulü balık avlayan yerli ve yabancı turistler, ziyaretlerini keyifli hale getirerek buz üzerinde Kafkas dansı da oynuyor.

Çıldır Gölüne gelen yerli ve yabancı vatandalar, "Burada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çok farklı ve güzel bir ortam. Bambaşka bir duygu" dediler. - ARDAHAN

Son dakika haber... Çıldır Gölü'nde atlı kızak ve bisiklet keyfi
Son dakika haber... Çıldır Gölü'nde atlı kızak ve bisiklet keyfi
Son dakika haber... Çıldır Gölü'nde atlı kızak ve bisiklet keyfi
Son dakika haber... Çıldır Gölü'nde atlı kızak ve bisiklet keyfi
Son dakika haber... Çıldır Gölü'nde atlı kızak ve bisiklet keyfi
Son dakika haber... Çıldır Gölü'nde atlı kızak ve bisiklet keyfi
Son dakika haber... Çıldır Gölü'nde atlı kızak ve bisiklet keyfi
Son dakika haber... Çıldır Gölü'nde atlı kızak ve bisiklet keyfi
Son dakika haber... Çıldır Gölü'nde atlı kızak ve bisiklet keyfi
Son dakika haber... Çıldır Gölü'nde atlı kızak ve bisiklet keyfi
Son dakika haber... Çıldır Gölü'nde atlı kızak ve bisiklet keyfi
Son dakika haber... Çıldır Gölü'nde atlı kızak ve bisiklet keyfi
Son dakika haber... Çıldır Gölü'nde atlı kızak ve bisiklet keyfi
Son dakika haber... Çıldır Gölü'nde atlı kızak ve bisiklet keyfi
Son dakika haber... Çıldır Gölü'nde atlı kızak ve bisiklet keyfi
Son dakika haber... Çıldır Gölü'nde atlı kızak ve bisiklet keyfi

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Doğu Anadolu, Çıldır Gölü, Bisiklet, Ardahan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber... Çıldır Gölü'nde atlı kızak ve bisiklet keyfi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Çıldır Gölü'nde atlı kızak ve bisiklet keyfi - Son Dakika
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