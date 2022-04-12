Kars'ta Ramazan ayı ile birlikte sayıları artan ve köşe başlarını mesken belleyen dilencilere zabıta ekipleri düzenlenen operasyon düzenlendi.

Vatandaşları duygu sömürüsünde bulunarak rahatsız eden ve çoğunluğu başka şehirlerden Kars'a gelen dilenciler, son günlerce vatandaşları canından bezdirdi. Vatandaşların Belediye Başkanlığı'na yapmış olduğu şikayetleri değerlendiren zabıta, kent genelinde dilencilere yönelik çalışma başlattı.

Zabıta ekipleri, vatandaşların dini ve vicdanı duygularını kullanarak para toplayan dilencileri tek tek toplayarak zabıta merkezine getirdi.

Zabıta Merkezi'nde yapılan işlemlerin ardından dilenciler uyarılırken, özellikle cami önleri ve yoğun olarak kullanılan ana arterleri mesken tutan dilencilere yönelik denetimler aralıksız olarak devam edeceği bildirildi. - KARS