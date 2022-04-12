Son dakika haber | Kars'ta zabıtadan dilenci operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Kars'ta zabıtadan dilenci operasyonu

12.04.2022 09:56
Son dakika haber | Kars'ta zabıtadan dilenci operasyonu

Son dakika yerel haberi: Kars'ta Ramazan ayı ile birlikte sayıları artan ve köşe başlarını mesken belleyen dilencilere zabıta ekipleri düzenlenen operasyon düzenlendi.

Kars'ta Ramazan ayı ile birlikte sayıları artan ve köşe başlarını mesken belleyen dilencilere zabıta ekipleri düzenlenen operasyon düzenlendi.

Vatandaşları duygu sömürüsünde bulunarak rahatsız eden ve çoğunluğu başka şehirlerden Kars'a gelen dilenciler, son günlerce vatandaşları canından bezdirdi. Vatandaşların Belediye Başkanlığı'na yapmış olduğu şikayetleri değerlendiren zabıta, kent genelinde dilencilere yönelik çalışma başlattı.

Zabıta ekipleri, vatandaşların dini ve vicdanı duygularını kullanarak para toplayan dilencileri tek tek toplayarak zabıta merkezine getirdi.

Zabıta Merkezi'nde yapılan işlemlerin ardından dilenciler uyarılırken, özellikle cami önleri ve yoğun olarak kullanılan ana arterleri mesken tutan dilencilere yönelik denetimler aralıksız olarak devam edeceği bildirildi. - KARS

Son dakika haber | Kars'ta zabıtadan dilenci operasyonu
Son dakika haber | Kars'ta zabıtadan dilenci operasyonu
Son dakika haber | Kars'ta zabıtadan dilenci operasyonu

YORUMLAR
500
Kars'ta 400 aileye Ramazan desteği verildi Kars'ta 400 aileye Ramazan desteği verildi

Ramazan, Zabıta, Kars, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber | Kars'ta zabıtadan dilenci operasyonu - Son Dakika


Son Dakika
11:31 Ergun Poyraz'a saldırı olayında 6 kişi gözaltına alındı
11:28 Yeni Pandora belgeleri: Oligarkların gizli hesapları gün yüzüne çıkarıldı
11:28 Evlilik programlarıyla tanındı, dine yöneldi, şimdi sarıkla dolaşıyor! Meriç Erkan: Sarık ve şalvar giyinmek daha büyük sevap!
11:21 Çok ucuz fiyatlarıyla tanınan Primark, Türkiye'ye geliyor: Özel ekip gönderip Türkiye pazarını araştırdılar
11:14 Defineciler yerin altını köstebek gibi kazmış: 35 metrelik çukur jandarmayı bile şaşırttı
11:07 İkinci Kobani soruşturmasında gözaltına alınanlar netleşmeye başladı: Çoğu HDP'nin eski yöneticileri
11:05 Tedirgin eden görüntü! Her yıl pembe olan Küçük Göl bu yıl kahverengi oldu
11:00 Canlı yayında "Savaşa hayır" pankartı açmıştı! Rus editör artık Alman gazetesinde çalışacak
10:52 Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer hakkında şok gerçek: Meğer yıllar önce o da dolandırılmış, bütün parasını kaptırmış
10:31 ABD'de feci olay! Okul servisi bekleyen çocuk köpek saldırısına uğradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 11:37:54. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Kars'ta zabıtadan dilenci operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement