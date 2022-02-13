Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İhlas Haber Ajansı (İHA) Mersin Bürosunu ziyaret etti.

Yaklaşık 7 ay önce göreve başlayan Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İhlas Haber Ajansı'na iadeyi ziyarette bulundu. İHA Mersin muhabirleri Hüseyin Kar, Koray Ünlü ve Kıymet Gökçe ile emniyet müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalarla ilgili sohbet eden Aslan, yaklaşık 8 bin personelle halkın huzur ve güvenliği için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Basın ve polisin görevlerinin bir çok noktada kesiştiğini ifade eden Aslan, ortak amacın ülke ve görev yaptıkları kente hizmet etmek olduğunu belirtti.

İHA Mersin Büro Sorumlusu Hüseyin Kar ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İHA'nın yayınlarında her zaman kamunun ve toplumun menfaatlerini ön planda tutmaya çalıştığını, olayları ilk, doğru, objektif olarak kamuoyuna duyurma misyonunu başarılı bir şekilde devam ettirdiğini söyledi. - MERSİN