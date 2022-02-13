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Son dakika haber | Mersin Emniyet Müdürü Aslan'dan İHA'ya ziyaret - Son Dakika

Son dakika haber | Mersin Emniyet Müdürü Aslan'dan İHA'ya ziyaret

13.02.2022 13:51
Son dakika haber | Mersin Emniyet Müdürü Aslan'dan İHA'ya ziyaret

Gelen son dakika haberine göre Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İhlas Haber Ajansı (İHA) Mersin Bürosunu ziyaret etti.

Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İhlas Haber Ajansı (İHA) Mersin Bürosunu ziyaret etti.

Yaklaşık 7 ay önce göreve başlayan Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İhlas Haber Ajansı'na iadeyi ziyarette bulundu. İHA Mersin muhabirleri Hüseyin Kar, Koray Ünlü ve Kıymet Gökçe ile emniyet müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalarla ilgili sohbet eden Aslan, yaklaşık 8 bin personelle halkın huzur ve güvenliği için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Basın ve polisin görevlerinin bir çok noktada kesiştiğini ifade eden Aslan, ortak amacın ülke ve görev yaptıkları kente hizmet etmek olduğunu belirtti.

İHA Mersin Büro Sorumlusu Hüseyin Kar ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İHA'nın yayınlarında her zaman kamunun ve toplumun menfaatlerini ön planda tutmaya çalıştığını, olayları ilk, doğru, objektif olarak kamuoyuna duyurma misyonunu başarılı bir şekilde devam ettirdiğini söyledi. - MERSİN

Son dakika haber | Mersin Emniyet Müdürü Aslan'dan İHA'ya ziyaret

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İhlas Haber Ajansı, Mehmet Aslan, Mersin, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber | Mersin Emniyet Müdürü Aslan'dan İHA'ya ziyaret - Son Dakika


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