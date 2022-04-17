Son dakika haberi... Devrekli Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Devrekli Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı

17.04.2022 13:43
Son dakika haberi... Devrekli Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı

Gelen son dakika haberlerine göre Devrekli Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna askeri tören ve dualarla uğurlandı.

Devrekli Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna askeri tören ve dualarla uğurlandı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ikamet eden 68 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Zonguldak'ta tedavi gördüğü hastane hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk babası olan Şaban Kara için Devrek Merkez Yeni Camide askeri tören düzenlendi. Öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verilen Gazi Şaban Kara'nın cenaze namazına gazi arkadaşlarının yanı sıra çok sayıda seveni katıldı. - ZONGULDAK

Son dakika haberi... Devrekli Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı
Son dakika haberi... Devrekli Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı
Son dakika haberi... Devrekli Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı

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Zonguldak, Hastane, Kıbrıs, Gazi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi... Devrekli Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı - Son Dakika


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