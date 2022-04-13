Son dakika haberi: Kafede kavga var diye ihbar edip polis haftalarını kutladılar - Son Dakika

Erzurum'da esnaf, polis haftası dolayısıyla kavga ihbarında bulunup çağırdıkları polislere konfeti ve meşaleler ile sürpriz yaptı.

Yakutiye ilçesine bağlı Erzincankapı bölgesinde kafe işletmecisi Nasır Dikilitaş, polis haftası nedeni ile polislere sürpriz yaptı. Dikilitaş 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak iş yerinde kavga ihbarında bulundu. İhbar üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi. Kavgaya müdahale etmek için araçtan inip kafe içerisine yönelen polisler bir anda meşalelerin yanması ve konfetilerin patlamasıyla şaşkınlığa uğradılar. Çevre esnafı katılımı ile kalabalıklaşan grup polislere çay ve kurabiye ikramında bulundular.

Esnaf Dikilitaş, "Polis haftası dolayısıyla polislerimize böyle bir sürpriz yaptık. Kavga ihbarı yaparak polislerimizi çağırdık ve özel günlerinde sürpriz yaptık" diye konuştu.

Polis ekipleri, sürpriz kutlama için esnafa teşekkür etti. - ERZURUM