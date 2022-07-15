Son dakika haberleri! Bakan Yardımcısı Duran, şehit ve gazi aileleri için verilen onur yemeğine katıldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Bakan Yardımcısı Duran, şehit ve gazi aileleri için verilen onur yemeğine katıldı

15.07.2022 19:07
Son dakika haberleri! Bakan Yardımcısı Duran, şehit ve gazi aileleri için verilen onur yemeğine katıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Sakarya'da 15 Temmuz Şehit ve Gazi aileleri onuruna düzenlenen yemek programına katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Sakarya'da 15 Temmuz Şehit ve Gazi aileleri onuruna düzenlenen yemek programına katıldı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan bir restoranda 15 Temmuz'da hayatını kaybeden şehit ve gazi aileleri onuruna yemek programı düzenlendi. Düzenlenen programa; Aile ve Sosyal Hizmet Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran başta olmak üzere; Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Musa Zor, İl Garnizon Komutan vekili, Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Çolak ile şehit ve gazi aileleri katılım gösterdi.

Türk milletinin ülkesine ne kadar bağlı olduğunu 15 Temmuz'da bir kez daha gösterdiğini aktaran Rıdvan Duran, "Milletimiz ülkemizi koruyabilmek için canlarını hiçe saydı. Silah ve tankların önüne geçerek vatanımızı koruyan 15 Temmuz şehit ve gazilerine ne kadar teşekkür etsek az. Hain darbe girişiminde ülkemiz için sokaklara çıkan tüm gazilerimize şükranlarımı sunarak, şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum" dedi.

Öte yandan, Duran bu programın sonrasında ise Serdivan ilçesinde bulunan Ayşe-Sadi Ünal Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini de ziyaret ederek, yetkililerden bilgi geldi. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Sakarya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri! Bakan Yardımcısı Duran, şehit ve gazi aileleri için verilen onur yemeğine katıldı - Son Dakika

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