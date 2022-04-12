Son dakika haberleri... Vali Elban: "Şehitlerimize ve gazilerimize daima minnet ve şükran duyacağız" - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Vali Elban: "Şehitlerimize ve gazilerimize daima minnet ve şükran duyacağız"

12.04.2022 08:28
Son dakika haberleri... Vali Elban: "Şehitlerimize ve gazilerimize daima minnet ve şükran duyacağız"

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana Valisi Dr. Süleyman Elban,"Bugün bu topraklarda gönül rahatlığıyla yaşayabilmemizin sebebi bedelinin aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz tarafından ödenmiş olmasıdır" dedi.

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban,"Bugün bu topraklarda gönül rahatlığıyla yaşayabilmemizin sebebi bedelinin aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz tarafından ödenmiş olmasıdır" dedi.

Vali Elban, şehit yakınları ile gaziler onuruna düzenlenen iftar programına katıldı.

Valilik himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce düzenlenen ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftar programında şehit aileleri ve gazilerle sohbet ederek hal ve hatırlarını soran Vali Elban, ülkemizin bekası, vatanımızın bütünlüğünü korumak, milletimizin yaşamını huzur ve güven ortamı içinde geçirmesini sağlamak uğruna gözünü dahi kırpmadan şehadete yürüyen kahraman şehitlerimize ve kıymetli gazilerimize daima milletçe minnet ve şükran duyacağımızı ifade etti.

Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen programda, şehit aileleri ile gazilerle aynı sofrayı paylaşıyor olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Vali Elban, Ramazan ayının rahmet ve bereket ayı olduğunu, yılın en güzel zamanı olan bu mübarek günlerde paylaşmanın ve hoşgörünün en güzel örneklerinin yaşandığını, İslam aleminin bu ayda manevi huzura erdiğini kaydetti. Elban, "Bugün bu topraklarda gönül rahatlığıyla yaşayabilmemizin sebebi bedelinin aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz tarafından ödenmiş olmasıdır. Her bir karışı aziz şehitlerimizin kanıyla sulanmış bu vatanı ve onların aziz hatıralarını daima yaşatacak, onlardan bize yadigar kalan kıymetli emanetlerine her zaman devlet ve milletçe destek olacağız" ifadelerini kullandı. - ADANA

Son dakika haberleri... Vali Elban: Şehitlerimize ve gazilerimize daima minnet ve şükran duyacağız
Son dakika haberleri... Vali Elban: Şehitlerimize ve gazilerimize daima minnet ve şükran duyacağız

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Süleyman Elban, Kuran-ı Kerim, Şehit, Adana, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri... Vali Elban: 'Şehitlerimize ve gazilerimize daima minnet ve şükran duyacağız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Vali Elban: "Şehitlerimize ve gazilerimize daima minnet ve şükran duyacağız" - Son Dakika
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