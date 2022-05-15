Son dakika: Iğdırlı öğrencilerden şehit polis Veli Kabalay'ın ailesine mektup - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Iğdırlı öğrencilerden şehit polis Veli Kabalay'ın ailesine mektup

15.05.2022 14:59
Son dakika: Iğdırlı öğrencilerden şehit polis Veli Kabalay'ın ailesine mektup

Son dakika haberi... Iğdırlı öğrenciler Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İran tarafından teröristlerce açılan ateşle 13 Mayıs 2021 yılında şehit olan Özel Harekat Polisi Veli Kabalay'ın ailesine mektup yazdı.

Iğdırlı öğrenciler Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İran tarafından teröristlerce açılan ateşle 13 Mayıs 2021 yılında şehit olan Özel Harekat Polisi Veli Kabalay'ın ailesine mektup yazdı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İran tarafından teröristlerce açılan ateşle 13 Mayıs 2021 yılında şehit olan Özel Harekat Polisi Veli Kabalay için Iğdır'da anma programı düzenlendi. Iğdır Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda ilk olarak Halfeli beldesinde şehidin adına açılan 'Şehit Polis Veli Kabalay Anaokulu'na ziyaret gerçekleştirildi. Daha sonra Cuma namazı öncesi Hacı Hacer Camii ile Ümmü Kura Camisinde Şehit Polis Veli Kabalay için mevlit okutuldu. Şehidin özel hareket arkadaşları Cuma namazı çıkışı vatandaşlara lokum ve çikolata ikram etti.

Bir program ise Şehit Polis Veli Kabalay'ın asıl görev yaptığı Iğdır Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde düzenlendi. Burada düzenlenen programda şehit Kabalay için Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi. Daha sonra öğrencilerin şehidin kızı Asel için yazdığı mektup okundu. Şehit Polis Veli Kabalay için düzenlenen slayt gösterisi izletildi. Burada bir açıklama yapan Vali ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, bu vatan ve milletin kolay kurtarılmadığını söyleyerek, "Vatan toprağı adına millet adına bu ülkenin birliği adına şehit düşen bütün evlatlarımıza terörle mücadele yurt içinde yurt dışında bu ülkenin birlik ve beraberliği adına çalışan bütün güvenlik güçlerimizi bütün şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle yad ediyoruz. Bizlere emanetleri olan şehit aileleri, bizlere emanet olan gazilerimize ve ailelerine dünde bir borç bildiğimiz gibi bugünde borç bildiğimiz için bugün buradayız. Bizler biliyoruz ki bu vatan bu millet çok kolay kurtarılmadı, kolay devam etmiyor kolay bir süreç değil" dedi.

Program sonunda Iğdırlı öğrencilerin yazdığı mektuplar ve Türk Bayrağı şehit Veli Kabalay'ın Denizli'deki ailesine ulaştırılmak üzere Vali Sarıibrahim'e teslim edildi. Daha sonra kurban kesilerek program sona erdi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğünde düzenlenen programa Vali ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, 5. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Ramazan Sedat Baş, Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Nejdet Karaca, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, şehidin arkadaşları, askeri personel ile öğrenciler katıldı. - DENİZLİ

Son dakika: Iğdırlı öğrencilerden şehit polis Veli Kabalay'ın ailesine mektup
Son dakika: Iğdırlı öğrencilerden şehit polis Veli Kabalay'ın ailesine mektup
Son dakika: Iğdırlı öğrencilerden şehit polis Veli Kabalay'ın ailesine mektup
YORUMLAR
500
MİT'ten Kobani'de operasyon! PKK'lı Ekrem Üstek öldürüldü MİT'ten Kobani'de operasyon! PKK'lı Ekrem Üstek öldürüldü Son dakika haberleri: MİT, polis ve askerlerin şehit edildiği bazı saldırılardan dolayı aranan PKK/YPS'li terörist Ekrem Üstek'i, Suriye'nin kuzeyindeki Aynularap'ta... Son dakika haberleri: MİT, polis ve askerlerin şehit edildiği bazı saldırılardan dolayı aranan PKK/YPS'li terörist Ekrem Üstek'i, Suriye'nin kuzeyindeki Aynularap'ta...

Özel Harekat, Polis, Şehit, Ağrı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika: Iğdırlı öğrencilerden şehit polis Veli Kabalay'ın ailesine mektup - Son Dakika


Son Dakika
14:58 UEFA sınavında büyük hayal kırıklığı: Zorbay Küçük sıfır çekti
14:29 Akşener, MHP'li siyasetçinin oğlunun düğününde nikah şahidi oldu! Konuşurken duygulanıp ağladı
14:26 ABD'de 10 kişiyi öldüren ırkçı katilden 180 sayfalık manifesto: ABD ve Avrupa'daki Türkleri işgalci olarak nitelemiş
14:14 Lyon; Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu için el yükseltti: Yeni teklif 12 milyon euro
14:04 Karadeniz gezisinden sonra CHP'ye İmamoğlu telefonları: Vatandaşlar aradı
14:02 Ölüm saçan salıncak: Bir genç yaşamını yitirdi, biri de ağır yaralı
13:51 Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe taraftarlarının otobüsüne yangın tüpü sıktı: Otobüste çocuklar da vardı
13:39 Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: NATO üyeliği için resmi başvuru yapacağız
12:59 Savaş ne zaman bitecek? Ukrayna tarih verdi
12:57 Patrick van Aanholt'u çılgına çeviren olay: Tribünden atılan madde çocuğuna çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 15:07:01. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika: Iğdırlı öğrencilerden şehit polis Veli Kabalay'ın ailesine mektup - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement