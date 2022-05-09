Son dakika: Küresel yönetişimde "Asya zamanı" - Son Dakika

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, küresel yönetişimin "Asya zamanı"na girdiğini, dünyanın Asya'ya daha çok kulak vermesi gerektiğini söyledi.

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn ile video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. Wang Yi, küresel yönetişimin "Asya zamanı"na girdiğini, dünyanın Asya'ya daha çok kulak vermesi gerektiğini ifade etti. Günümüz dünyasında barışın ciddi darbe aldığını ve kalkınmanın zorlaştığını dile getiren Wang Yi, yeni küresel tehditlere karşı, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in küresel kalkınma inisiyatifi ve küresel güvenlik inisiyatifini ileri sürerek, daha adil ve rasyonel bir küresel yönetişim sisteminin oluşturulmasını hızlandırmak için Çin çözümünü ortaya koyduğunu, bu inisiyatiflerin uluslararası toplumda, özellikle Asya ülkelerinde geniş destek gördüğünü belirtti.

Önümüzdeki aydan itibaren, Çin, Kamboçya, Endonezya ve Tayland'ın sırayla BRICS Liderleri Görüşmesi'ne, Doğu Asya'da işbirliğini konu alan toplantılara, G20 Liderler Zirvesi'ne ve APEC Liderleri Gayriresmi Toplantısı'na ev sahipliği yapacağını ve küresel yönetişimin "Asya zamanına"na girdiğini anımsatan Wang Yi, uluslararası toplumun Asya'dan küresel yönetişimde baş rol oynamasını beklediğini dile getirdi.

Wang Yi, Çin'in Kamboçya, Endonezya ve Tayland'la beraber, Asya'dan barış ve kalkınmaya faydalı güçlü sesler çıkmasını sağlamaya, çok taraflılığı destekleme sinyali vermeye, bölge ve dünyaya daha fazla istikrar sağlamaya ve küresel tehditleri göğüslemek için Asya katkılarını sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

"Günümüz dünyası, Asya'ya daha çok kulak vererek, Asya'nın tutumuna saygı göstermeli"

Wang Yi açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Kamboçya, Endonezya ve Tayland tarafından kısa süre önce yayınlanan açık bildirilerde, uluslararası toplumun dayanışma içinde tehditleri göğüslemesi ve kalkınmayı açık ve kapsayıcı bir şekilde ilerletmesi gerektiği vurgulandı. Bu, dünya ülkelerinin bloklar arası çekişmelere karşı çıkma ve istikrar ile refahı hızlandırma yönündeki müşterek niyetlerine uygun olduğu gibi, dünya ülkelerinin bölgesel ve çok taraflı işbirliğini hızlandırma kararlılığını da yansıtmaktadır. Çin'e göre, günümüz dünyası, Asya'ya daha çok kulak vererek, Asya'nın tutumuna saygı göstermeli ve Asya'nın tecrübelerinden yararlanmalı. Kamboçya'nın ASEAN Dönem Başkanı olarak bu konuda özel ve yapıcı rol oynayacağına inanıyoruz" - PEKİN