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Son dakika... Mağdur durumdaki asker arkadaşlarının evini onardılar - Son Dakika

Son dakika... Mağdur durumdaki asker arkadaşlarının evini onardılar

18.11.2021 14:10
Son dakika... Mağdur durumdaki asker arkadaşlarının evini onardılar

Son dakika haberler... Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Karbasan köyünde oturan Osman Akpınar'ın harabe halindeki evini Ankara'dan gelen asker arkadaşları onardı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Karbasan köyünde oturan Osman Akpınar'ın harabe halindeki evini Ankara'dan gelen asker arkadaşları onardı.

Bitlis'in Tatvan Sorgun kışlası 6. Zırhı Grubu Tank Taburu Karargah Bölüğünde beraber askerlik yaptığı arkadaşı Osman Akpınar'ın izini 37 yıl sonra Hisarcık ilçesi Karbasan köyünde bulduğunu söyleyen Ankara'da oturan memur emeklisi Ali Sabit Savcı," Köyde çobanlık yapan Osman Akpınar'ı diğer asker arkadaşım Sedat Onaran ile ziyarete gittiğimde evi harabe halinde görünce diğer asker arkadaşlarıma haber vererek kendi aramızda mağdur durumdaki arkadaşımızın evini onarmaya karar verdik. Hisarcık Kaymakamlığı ve Hisarcık Belediyesinin de destekleriyle harabe durumundaki evin çatı ve güneş enerjisini tamir ettik. Ayrıca mutfak, yatak odası, oturma odası ve salon bütün odalar sıva yapılıp boyandı. Tuvalet ve banyoya kalebodur ve fayans döşemesi yapıldı. Duş ve bataryalar eklendi. Son olarak hayvan ağılının çatısı yenilendi. 17 gün süren onarım çalışmalarımız yaklaşık 55 bin TL'ye mal oldu. Bu süre zarfında bizlerden desteğini esirgemeyen Hisarcık Kaymakamına, Belediye Başkanına, asker arkadaşlarıma ve hayırseverlere çok teşekkür ederim. Yeni evlerinde güle güle otursunlar " dedi. - KÜTAHYA

Son dakika... Mağdur durumdaki asker arkadaşlarının evini onardılar
Son dakika... Mağdur durumdaki asker arkadaşlarının evini onardılar
Son dakika... Mağdur durumdaki asker arkadaşlarının evini onardılar

Hisarcık, Kütahya, Ankara, Asker, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika... Mağdur durumdaki asker arkadaşlarının evini onardılar - Son Dakika


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