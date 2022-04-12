Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Engelli ve Engelli Aileleri Derneği ve Şehit Bedir Karabıyık Gençlik ve Spor kulübü özel çocuklardan oluşan Sporcular 10 Nisan Polis Haftası sebebiyle İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran' ı ziyaret ettiler.

10 Nisan Polis Haftası sebebiyle Bandırma İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran' ın özel misafirleri vardı. Bandırma engelli ve Engelli Aileleri Derneği olarak ve Şehit Bedir Karabıyık Gençlik ve Spor kulübü olarak dernek Başkanı Hüseyin Uçar, dernek yönetimi ve sporcular ile birlikte Polis haftası dolayısıyla Emniyet Müdürü Soner Duran'ı makamında ziyaret etti. Müdür Duran ziyaretten oldukça memnun olurken özel sporculara teşekkür etti.Dernek Başkanı Hüseyin Uçar ' da " Polis haftası sebebiyle Emniyet Müdürümüzü ziyaret ettik. Hem hatalarını kutladık hem de görevinde başarılar diledik" dedi. - BALIKESİR