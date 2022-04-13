Son dakika yerel: Kaymakam Düzgün, polis teşkilatı ile iftarda bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika yerel: Kaymakam Düzgün, polis teşkilatı ile iftarda bir araya geldi

13.04.2022 15:10
Son dakika yerel: Kaymakam Düzgün, polis teşkilatı ile iftarda bir araya geldi

Son dakika haber... Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Özel bir restoranda düzenlenen programa katılan Kaymakam Lokman Düzgün, Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş Yıldönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Hoş samimi bir ortamda devam eden iftar programında Türk Polis Teşkilatının 177. yıl dönümü günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

İftar programına Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün'e, Kaymakam Adayı Eda Nur Yurt, Şuhut Emniyet Müdürü Onur Bayram, Şuhut Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan Yassıkaya ve polis personelleri eşlik etti. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika yerel: Kaymakam Düzgün, polis teşkilatı ile iftarda bir araya geldi
Son dakika yerel: Kaymakam Düzgün, polis teşkilatı ile iftarda bir araya geldi

YORUMLAR
500
Son dakika haber: Vali Çağatay, polis adaylarıyla iftar yaptı Son dakika haber: Vali Çağatay, polis adaylarıyla iftar yaptı Son dakika! Keban Kaymakamı Akbulut, polislerle iftar yaptı Son dakika! Keban Kaymakamı Akbulut, polislerle iftar yaptı

Karahisar, İftar, Polis, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika yerel: Kaymakam Düzgün, polis teşkilatı ile iftarda bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
15:11 Takdir toplayan hareket! Voleybolcu Hande Baladın koşamayanlar için koşacak
15:08 Mehmet Fatih Çıtlak'ın dil sürçmesi sosyal medyanın gündemine oturdu: Evlenirken bir kere evet diyorsun dünyan kararıyor
15:06 Fenerli amigo yürekleri ağza getirdi! Mecidiyeköy'de otelin çatısına çıkıp bayrak indirmeye kalktı
14:43 Ali Babacan apartman görevlileriyle iftarda buluştu: Devletin açıkladığı enflasyona herkes gülüyor, önce doğru konuşsunlar!
14:42 1 ay önce boşanmıştı! Petek Dinçöz, şimdi de oğluyla Miami'ye taşınıyor
14:39 Sadakatsiz dizisinde bu akşam neler olacak? Derin, Volkan'la Asya'nın ilişkisini öğrenecek mi?
14:30 Yabancı uyruklu gençlerle ilgili yeni bir skandal! Gittikleri mekanlarda garson kızların görüntülerini çekip, sosyal medyadan paylaştılar
14:21 Canlı yayında gözler önüne serdi! Market ile üretici arasındaki fiyat farkı yürek burktu
14:17 İçişleri Bakanlığı açıkladı: Gayrimenkul alarak Türk vatandaşı olmanın bedeli 400 bin dolara çıkarıldı
14:17 Gitsin diye bekleniyordu! Zajc aldığı teklifle kariyerinin en yüksek kazancına ulaşacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 15:16:42. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika yerel: Kaymakam Düzgün, polis teşkilatı ile iftarda bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement