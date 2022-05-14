Son Dakika | Yolunu kaybeden ayı kamerada - Son Dakika
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Son Dakika | Yolunu kaybeden ayı kamerada

14.05.2022 14:01

Son dakika haberi... Yolunu kaybeden ayı kamerada Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, koyunlarını otlatan vatandaş, yolunu kaybeden ayıyı cep telefonuna kaydetti.

Yolunu kaybeden ayı kamerada

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, koyunlarını otlatan vatandaş, yolunu kaybeden ayıyı cep telefonuna kaydetti.

Yüksekova Aşağıgüveç köyünde yaşayan Cemil Çağala isimli vatandaş, köyde koyunlarını otlattığı sırada yolunu kaybetmiş bir ayı ile karşılaştı. Hemen cep telefonunu çıkarıp ayıyı kayda alan Çağala, "Her sabah olduğu gibi koyunları otlatıyordum. O sırada şaşkın şaşkın gezen bir ayı gördüm. Bende koyunlara zarar vermesin diye hemen ayağa kalktım. Biraz seslendim. Sesimi duyan ayı kaçtı. Bende ayının dağa kaçışını cep telefonuma kaydettim" dedi.

Son Dakika | Yolunu kaybeden ayı kamerada
Son Dakika | Yolunu kaybeden ayı kamerada
Son Dakika | Yolunu kaybeden ayı kamerada
Son Dakika | Yolunu kaybeden ayı kamerada

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Yüksekova, Hakkari, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son Dakika | Yolunu kaybeden ayı kamerada - Son Dakika


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