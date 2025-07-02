Starbucks\'ta Kavga: Savaş Alanı!

İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Starbucks'ta iki grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü.

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada, bazı şahısların birbirlerine sandalye ve masa fırlattığı görüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde bulunan Starbucks'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların araya girme çabaları sonuçsuz kalırken, kavga anları bir cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şahısların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı görüldü. Ayrıca, masa ve sandalyeleri de birbirlerine attıkları görüldü. - İSTANBUL