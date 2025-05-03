Starlink Uyduları Adıyaman'da Görüldü - Son Dakika
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Starlink Uyduları Adıyaman'da Görüldü

Starlink Uyduları Adıyaman\'da Görüldü

SpaceX'in Starlink uyduları, Adıyaman ve çevresinde gökyüzünde sıralı şekilde görüldü.

03.05.2025 11:37
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Starlink Amerikan uydu şirketi SpaceX'in uyduları Adıyaman başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin bir çok kentinde görüldü.

Adıyaman'da gökyüzünde görülen ve birbiri ardından ilerleyen ışık dizinleri merak uyandırdı. Birçok vatandaş gökyüzünde gördüğü sıralı cisimlerin ne olduğu ile ilgili çeşitli yorumlar yaptı. Adıyaman merkez başta olmak üzere ilçelerde de görülen uydular, gökyüzünü aydınlattı. Gökyüzünde sıralı uyduları gören vatandaşlar cep telefonları ile bu anları kaydetti.

Starlink, SpaceX'in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerine çalıştığı uzay tabanlı bir sistem olarak biliniyor. Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Starlink Uyduları Adıyaman'da Görüldü - Son Dakika

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