STM, NAVDEX 2025'te Yer Alacak - Son Dakika
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STM, NAVDEX 2025'te Yer Alacak

STM, NAVDEX 2025\'te Yer Alacak

STM, milli deniz platformları ve İHA sistemlerini NAVDEX 2025'te sergileyecek.

14.02.2025 18:55
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Türk savunma sanayiinin öncü şirketlerinden STM, milli imkanlarla geliştirdiği askeri deniz platformlarını ve taktik mini İHA sistemlerini, Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilecek NAVDEX Fuarı'nda görücüye çıkaracak.

Türkiye'nin "tam bağımsız savunma sanayii" hedefleri doğrultusunda, milli projelere ve ihracat başarılarına imza atan (STM) Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş, milli teknolojilerini yurt dışına taşımaya devam ediyor. STM, Körfez Bölgesinin önemli savunma fuarlarından biri olan ve bu yıl 17-21 Şubat 2025 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek NAVDEX-2025'e katılım sağlayacak.

Milli İnsansız Otonom Sualtı Aracı NETA ilk kez yurt dışında sergilenecek

STM, ana yüklenicisi olduğu ve Türk Donanması'na teslimini gerçekleştirdiği, MİLGEM İstif Sınıfı projesinin ilk gemisi, Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL (F-515)'u fuarda sergileyecek. Türkiye'nin özel harekat ve hücum maksatlı ilk milli denizaltı tasarımı STM500, Türkiye'nin milli korvet projesi Ada Sınıfı, Lojistik Destek Gemisi ve STM MPAC Hücumbot da fuarda katılımcıların beğenisine sunulacak. Türk mühendislerinin imzasını taşıyan, İnsansız Otonom Sualtı (İOSA) Aracı "STM NETA" da ilk kez bir yurt dışı fuarında yerini alacak.

Taktik mini İHA'da Türkiye'de ve dünyada öncü sistemler geliştiren STM, üç farklı kıtada 10'dan fazla ülkeye ihraç edilen Türkiye'nin ilk milli vurucu İHA'sı KARGU'yu anti-personel ve zırh delici mühimmat başlığı ile fuar katılımcılarının beğenisine sunacak. STM, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine giren, terörle mücadele aktif olarak kullanılan ve ihracat başarıları yakalayan gözcü İHA TOGAN ile mühimmat bırakan İHA BOYGA'yı da Körfez Bölgesi ile buluşturacak.

"Körfez bölgesinde yeni iş birlikleri hedefliyoruz"

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Türk savunma sanayinin yenilikçi çözümleri ve mühendislik kabiliyetleriyle uluslararası arenada adından söz ettirdiğine dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Bizler de STM olarak, Savunma Sanayii Başkanlığımız öncülüğünde, askeri deniz platformlarımız, taktik mini İHA sistemlerimiz ve komuta kontrol kabiliyetlerimizle geniş bir yelpazede milli çözümler geliştiriyoruz. Son dönemde Portekiz ve Malezya'ya gerçekleştirdiğimiz deniz araçları ihracatlarımızla, donanmaların güvenilir ortağı olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Diğer yandan sahada kanıtlanmış taktik mini iha sistemlerimizi 10'dan fazla ülkenin envanterine katarken, NATO'ya yazılımda ileri teknolojiler kazandırıyoruz. Körfez Bölgesi'nin önemli fuarlarından NAVDEX 2025'te, dost ve müttefik ülkelere milli teknolojilerimizi tanıtırken, mühendislik gücümüzle, yeni güçlü iş birlikleri kurmayı hedefliyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel STM, NAVDEX 2025'te Yer Alacak - Son Dakika

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