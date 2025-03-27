SUBÜ\'de 500 Kişilik İftar Organizasyonu

SUBÜ'de Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü öğrencileri, uluslararası öğrenciler ve öğrenci toplulukları temsilcilerine yönelik 500 kişilik iftar organizasyonu düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü öğrencileri, uluslararası öğrenciler ve öğrenci toplulukları temsilcilerine yönelik iftar organizasyonu düzenlendi. Spor Bilimleri Fakültesi'nde düzenlenen 500 kişilik organizasyona; SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay, Genel Sekreter Doç. Dr. Gökhan Ergen, Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SADEM) Müdürü Doç. Dr. Serhat Küçük, Teknoloji Yarışmaları Koordinatörü Doç. Dr. Ali Furkan Kamanlı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Dr. Orhan Yılmaz ile akademisyenler katıldı.

Tek tek masaları dolaşarak öğrencilerle selamlaşan Rektör Sarıbıyık, her zaman olduğu gibi Ramazan ayında da öğrencileriyle bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını belirti. Sarıbıyık, Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü kurulduğundan bu yana Teknofest'te 25, Sağlıkfest'te 2 ve Sosyalfest'te 1 ödül aldıklarını hatırlatırken; 101 ülkeden 3963 uluslararası öğrenciyi kültür ve ticaret elçileri olarak yetiştirdiklerini vurguladı. Ayrıca aktif olarak faaliyet gösterdikleri ve gerçekleştirdikleri etkinliklerle üniversitenin kültürel ve sportif zenginliğine katkı sundukları için öğrenci topluluklarına teşekkür ederek, 69 olan öğrenci topluluğu sayısını öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda her geçen gün artıracakları bilgisini paylaştı. - SAKARYA