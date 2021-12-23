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Sukurusu atık kağıtlardan 25 bin tebrik kartı üretti - Son Dakika

Sukurusu atık kağıtlardan 25 bin tebrik kartı üretti

23.12.2021 16:18
Sukurusu atık kağıtlardan 25 bin tebrik kartı üretti

Tepebaşı Belediyesi Sukurusu Uygulama Merkezi'nde, atık kağıtların yeniden dönüşümü ile 2022 yılı için 25 bin adet tebrik kartı üretildi.

Tepebaşı Belediyesi Sukurusu Uygulama Merkezi'nde, atık kağıtların yeniden dönüşümü ile 2022 yılı için 25 bin adet tebrik kartı üretildi. 2009'dan bu yana üretilen tebrik kartı sayısı 160 bine ulaşırken, Başkan Ataç uygulamanın Türkiye'de tek olduğunu ifade etti.

Tepebaşı Belediyesi, atık kağıtları yeniden dönüştürerek değerlendirirken, tebrik kartı kültürünü de yaşatmaya devam ediyor. Sukurusu Uygulama Merkezi, belediyeden çıkan ofis atık kağıtlarının elde geri dönüşüm yöntemiyle, sanatsal değeri olan her biri farklı el yapımı kağıt üretimine dönüştüğü bir merkez olmayı sürdürüyor. Ofis ve doğa atıklarından geri dönüştürülerek üretilen Sukurusu kağıtları, 2022 yılı için de özel bir görsel ile hazırlandı.

"160 bine ulaştı"

Ziyaretinde tebrik kartı uygulaması hakkında değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, geleneksel hale gelen yeni yıl kartlarının bu yılki temasının Z kuşağı olduğunu belirterek, "Bu sene tebrik kartlarımızı Z kuşağına ithafen yaptık. 19 Mayıs'ta yine Z kuşağına yaklaşık 25 bin mektupla beraber Sukurusu'ndan hediyelerimiz vardı. Bu yılbaşını da yine Z kuşağına atfediyoruz. Onların düşünceleri, hayalleri bizim için çok önemli. Yılbaşı kartlarımız gençlerimizin şehirde yaşadığı noktada, şehri nasıl değerlendireceklerini simgeleyen bir tasarım ile yapıldı. Ortasındaki boşlukta ise bir baloncuk yer alıyor. Bu baloncuk da onların değerlerini, düşüncelerini anlatan bir baloncuk. Yaklaşık bu sene 25 bin kişiye bu kartları ulaştıracağız. Böylelikle 2009'dan bu yana geri dönüşüm ile ürettiğimiz kart sayısı da 160 bine ulaştı. Bu uygulama Türkiye'de tek" diye konuştu.

Her yıl özgün bir tasarım ve güncel bir konu ile tasarlanan yılbaşı tebrik kartları, atölyede Tepebaşı Belediyesi'nin değerlerini yansıtacak mesajlarla, özel üretim süreçlerinden geçerek hazırlanıyor. - ESKİŞEHİR

Sukurusu atık kağıtlardan 25 bin tebrik kartı üretti
Sukurusu atık kağıtlardan 25 bin tebrik kartı üretti
Sukurusu atık kağıtlardan 25 bin tebrik kartı üretti
Sukurusu atık kağıtlardan 25 bin tebrik kartı üretti
Sukurusu atık kağıtlardan 25 bin tebrik kartı üretti
Sukurusu atık kağıtlardan 25 bin tebrik kartı üretti
Sukurusu atık kağıtlardan 25 bin tebrik kartı üretti

geri dönüşüm, Tepebaşı, Yılbaşı, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sukurusu atık kağıtlardan 25 bin tebrik kartı üretti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sukurusu atık kağıtlardan 25 bin tebrik kartı üretti - Son Dakika
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