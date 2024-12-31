Sultanbeyli'de Robotik Kodlama Kursu Sertifika Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sultanbeyli'de Robotik Kodlama Kursu Sertifika Töreni

Sultanbeyli\'de Robotik Kodlama Kursu Sertifika Töreni

Sultanbeyli'de 'ÇOGEP Türkiye'nin Yıldızları' projesi kapsamında robotik kodlama kursu sertifika töreni düzenlendi.

31.12.2024 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Sultanbeyli'de 'ÇOGEP Türkiye'nin Yıldızları' projesi kapsamında düzenlenen 'Temel Robotik Kodlama Kursu' sertifika töreni gerçekleştirildi.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği koordinasyonunda, Sultanbeyli Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sultanbeyli Özdemir Bayraktar Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), Celal Gündoğdu Halk Eğitim Merkezi ve çeşitli paydaşların katkılarıyla "Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP)" kapsamında 'Temel Robotik Kodlama Kursu Sertifika Töreni' gerçekleştirildi.

Törene, Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Zafer Mete, Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürü Süreyya Aydın, Halk Eğitim Merkezi Müdürü, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Açılış konuşmasıyla başlayan törende, BİLSEM öğrencilerinin sunduğu müzik dinletisi büyük beğeni topladı. Programda konuşma yapan Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süreyya Aydın ve İlçe Emniyet Müdürü Zafer Mete, çocukların ve gençlerin gelişimini destekleyen bu tür projelerin önemine vurgu yaptı. Törende, eğitimlerini başarıyla tamamlayan 15 öğrenciye sertifikaları takdim edildi.

'Robotik kodlama eğitimi"

'ÇOGEP Türkiye'nin Yıldızları' projesi ile Sultanbeyli'de yaşayan çocuk ve gençlerin robotik kodlama alanında temel beceriler kazanmasını ve bu alanda yetkinliklerini geliştirmesini amaçlanıyor. Proje çerçevesinde, maddi durumu kısıtlı olan öğrencilere fırsat eşitliği sağlanarak robotik kodlama eğitimi verilmesi hedefleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sultanbeyli, Teknoloji, Türkiye, Eğitim, Yerel, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sultanbeyli'de Robotik Kodlama Kursu Sertifika Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:20 600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara 600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara
22:14 Milli Piyango’da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu
21:20 İşte 2024’ün en çok kazandıran yatırımı İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
20:23 Prostat ameliyatı olan Netanyahu’yu hasta yatağından kaldıran olay Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
09:59 Umreye giden Necati Şaşmaz’ın son halini görmeniz lazım Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
09:47 MİT’ten PKK’ya nokta operasyon Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi
09:34 Meteoroloji son tahminleri açıkladı Yılbaşında kar yağacak mı Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Yılbaşında kar yağacak mı?
09:24 Bayrampaşa’da yolcu otobüsünde yangın paniği Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği
09:17 Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
09:17 Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor
08:46 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
07:45 Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 00:15:47. #1.11#
SON DAKİKA: Sultanbeyli'de Robotik Kodlama Kursu Sertifika Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.