Tırın önünde oturan gelini görenler gözlerine inanamadı - Son Dakika
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Tırın önünde oturan gelini görenler gözlerine inanamadı

23.01.2023 11:13
Tırın önünde oturan gelini görenler gözlerine inanamadı

Sultanbeyli'de dünya evine giren bir çiftin gelin arabası TIR oldu. TIR şoförü olan damadın arkadaşlarının TIR'larla oluşturduğu düğün konvoyu görenleri şaşırttı.

Gelin arabası olarak TIR tercih eden çift, mutluluklarını dile getirdi.
Sultanbeyli'de yaşayan Yunus Emre ve Yüsra Dalkılıç çifti, yapılan düğün töreni ile dünya evine girdi. Çift, gelin arabası olarak TIR'ı tercih etti. Damat Yunus Emre Dalkılıç, nikah töreni için kız almaya giderken gelin arabası olarak şoförlüğünü yaptığı TIR'ı kullandı. Erkek tarafı, gelin arabası olan TIR ile kız evine gitti. Ardından çift, nikah törenine de TIR ile giderken, düğün konvoyuna damadın arkadaşları da TIR'larla eşlik etti. TIR'lardan oluşan düğün konvoyunun caddede kornalar çalarak tur atması görenleri şaşkına çevirdi.
"Çok mutluyuz"
Yunus Emre ve Yüsra Dalkılıç çifti, çok mutlu olduklarını dile getirdi. TIR şoförlüğü yapan damat Yunus Emre Dalkılıç, "Çok mutluyum. Böyle bir güzel günde sevenlerim ve akrabalarım yanımda olduğu için hepsine teşekkür ederim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Yunus Emre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tırın önünde oturan gelini görenler gözlerine inanamadı - Son Dakika

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