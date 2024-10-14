Sultangazi'de Okul Kantinlerine Hijyen Denetimi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sultangazi'de Okul Kantinlerine Hijyen Denetimi

Sultangazi\'de Okul Kantinlerine Hijyen Denetimi

Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelindeki okul kantinlerinde hijyen denetimleri gerçekleştirdi. Öğrencilerin sağlığı için yiyecek ve içeceklerin son kullanma tarihleri ile temizlik koşulları kontrol ediliyor.

14.10.2024 15:33  Güncelleme: 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi Belediyesine bağlı zabıta ekipleri ilçe genelindeki okul kantinlerinde denetim gerçekleştiriyor. Öğrencilerin hijyenik şartlarda hizmet alması amacıyla yapılan denetimlerde kantinlerdeki yiyecek ve içeceklerin durumu, son kullanma tarihleri ve genel temizlik şartları kontrol ediliyor.

Öğrencilerin hijyenik şartlarda hizmet alıp almadığını kontrol etmek isteyen Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelindeki okul kantinlerinde denetim gerçekleştiriyor. Kantindeki temizlik şartlarının hijyen kurallarına uyup uymadığı denetlenirken yiyecek ve içeceklerin son kullanma tarihlerine bakılıyor. Okul kantinlerinin sağlık standartlarına uygunluğunu sağlamak için titiz bir çalışma yürüten ekipler, olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde işletmeye cezai işlem uyguluyor.

"Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemli"

Denetimlerin düzenli aralıklarla devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyden kıymetli. Bu yüzden ekiplerimizle birlikte ilçemizdeki okul kantinlerimize sık sık denetim gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz kantinde kullanılan ürünlerin son kullanma tarihlerine bakarken fiyat-etiket kontrolü de gerçekleştiriyor. Ayrıca ortamın hijyen kurallarına uyup uymadığı da ekiplerimizin kontrolü altında. Söz konusu yavrularımız, bu yüzden işletmelerimizin de dikkatli ve özverili olması çok önemli" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sultangazi, Güvenlik, Sağlık, Zabıta, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sultangazi'de Okul Kantinlerine Hijyen Denetimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:56 Okulda Taciz İddiasına Tepki Okulda Taciz İddiasına Tepki
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kaymakamlara ders gibi sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakamlara ders gibi sözler
13:55 Köfteci Yusuf’a giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi Köfteci Yusuf'a giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
13:19 Yenidoğan Çetesi’nin tetikçisi itirafçı oldu: Savcıyı 100 bin dolara vuracakmış Yenidoğan Çetesi'nin tetikçisi itirafçı oldu: Savcıyı 100 bin dolara vuracakmış
08:54 Heyacan dorukta İşte İzlanda-Türkiye maçının muhtemel 11’leri Heyacan dorukta! İşte İzlanda-Türkiye maçının muhtemel 11'leri
08:51 10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı: 11 yaralı 10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı: 11 yaralı
08:25 Şampiyonlar ligi masasının tartışmalı ikilisi Dilan Polat ve Özlem Öz arasında neler oluyor Şampiyonlar ligi masasının tartışmalı ikilisi Dilan Polat ve Özlem Öz arasında neler oluyor
08:25 6 suç örgütü çökertildi, dosyaları bir hayli kabarık 6 suç örgütü çökertildi, dosyaları bir hayli kabarık
08:23 Türkiye’nin tekstil devi konkordato ilan etti Türkiye'nin tekstil devi konkordato ilan etti
08:00 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta sonra yeniden toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta sonra yeniden toplanıyor
07:15 Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf’un depolarını kapattığı ortaya çıktı Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf'un depolarını kapattığı ortaya çıktı
01:16 Jandarma düğünü bastı, çocuk gelin koruma altına alındı Jandarma düğünü bastı, çocuk gelin koruma altına alındı
00:00 Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşi ve kayınpederi yaralı Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşi ve kayınpederi yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 16:41:02. #1.13#
SON DAKİKA: Sultangazi'de Okul Kantinlerine Hijyen Denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.