Sultangazi\'de Okul Kantinlerine Hijyen Denetimi

Yerel

Sultangazi Belediyesine bağlı zabıta ekipleri ilçe genelindeki okul kantinlerinde denetim gerçekleştiriyor. Öğrencilerin hijyenik şartlarda hizmet alması amacıyla yapılan denetimlerde kantinlerdeki yiyecek ve içeceklerin durumu, son kullanma tarihleri ve genel temizlik şartları kontrol ediliyor.

Öğrencilerin hijyenik şartlarda hizmet alıp almadığını kontrol etmek isteyen Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelindeki okul kantinlerinde denetim gerçekleştiriyor. Kantindeki temizlik şartlarının hijyen kurallarına uyup uymadığı denetlenirken yiyecek ve içeceklerin son kullanma tarihlerine bakılıyor. Okul kantinlerinin sağlık standartlarına uygunluğunu sağlamak için titiz bir çalışma yürüten ekipler, olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde işletmeye cezai işlem uyguluyor.

"Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemli"

Denetimlerin düzenli aralıklarla devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyden kıymetli. Bu yüzden ekiplerimizle birlikte ilçemizdeki okul kantinlerimize sık sık denetim gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz kantinde kullanılan ürünlerin son kullanma tarihlerine bakarken fiyat-etiket kontrolü de gerçekleştiriyor. Ayrıca ortamın hijyen kurallarına uyup uymadığı da ekiplerimizin kontrolü altında. Söz konusu yavrularımız, bu yüzden işletmelerimizin de dikkatli ve özverili olması çok önemli" diye konuştu. - İSTANBUL