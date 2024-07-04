Sultangazi\'ye devasa gençlik spor ve sağlık merkezi

Yerel

Sultangazi Belediyesi, çok fonksiyonlu gençlik merkezlerine her geçen gün yenisini ekliyor. Bu kez Yayla Mahallesi'nde içerisinde yüzme havuzu da bulunan devasa bir gençlik spor ve sağlık merkezi kazandırılıyor. Temeli atılan gençlik merkezinin en kısa zamanda tamamlanması planlanıyor.

Başta gençler olmak üzere ilçe sakinlerinin kaliteli zaman geçirebileceği merkezlere her geçen gün yenisini ekleyen Sultangazi Belediyesi bu kez Yayla Mahallesi için harekete geçti. Kapalı yüzme havuzundan sanat meslek atölyelerine kadar bir çok özelliği içinde barındıracak olan Yayla Mahallesi Gençlik Spor ve Sağlık Merkezi'nin inşaatına başlandı.

4 mevsim yüzme

Merkezde yaz kış demeden ilçe sakinlerinin doyasıya yüzebileceği kapalı yüzme havuzu yer alacak. Yüzme bilmeyenler alacakları eğitimle yüzmeyi öğrenme fırsatı bulacak. Yüzme bilenler ise kendilerini daha da geliştirerek profesyonel bir sporcu olma imkanı yakalayacak.

Sanat ve meslek atölyeleri

Merkezde yer alacak farklı branşlar ve atölyeler sayesinde vatandaşlar ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda kendilerini geliştirebilecek. Meslek atölyeleri, hobilerini mesleğe dönüştürmek isteyenlere de farklı dünyaların kapılarını aralayacak.

Spor salonu

Merkezde kadınlar özel spor salonu da yer alacak. Katılımcılar uzman eğitmenler eşliğinde fitnessdan aerobiğe bir çok dalda spor yapma imkanı bulacak.

Kütüphaneden aile sağlığı merkezine

Merkezde vatandaşlara sağlık hizmeti veren aile sağlığı merkezi ile 112 acil servisi de yer alacak. Merkezde derslikler, kütüphane, çok amaçlı salon, muhtarlık ve fatura ödeme merkezi de bulunacak.

"Mahallelilerimizin gözde mekanı olacak"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Vatandaşımızın sosyal yaşamdaki konforunu önemsiyoruz. Bu doğrultuda mahallelilerimizin bir çok işini tek bir çatı altında halledebilecekleri merkezlerimize her geçen gün yenisini ekliyoruz. Yayla Mahallemizde inşasına başladığımız gençlik merkezimiz de diğer merkezlerimiz gibi kısa sürede vatandaşlarımızın uğrak noktası olacak. Gençlik merkezimiz şimdiden tüm komşularımıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - İSTANBUL