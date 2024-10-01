Sultanhisar'da Gençlik Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Sultanhisar'da Gençlik Merkezi Açıldı

Sultanhisar\'da Gençlik Merkezi Açıldı

Sultanhisar'da açılan gençlik merkezi, gençlere eğitim ve sanat imkanı sunuyor.

01.10.2024 18:04
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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sultanhisar ilçesinde inşa edilen Gençlik Merkezi, kapılarını gençlere açtı.

Gençlik Merkezi, gençlerin yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri için birçok imkan barındırıyor. Merkezde, sınıflar, kitap kafe, güzel sanatlar atölyesi, inovasyon atölyesi, müzik atölyesi ve akıl ve zeka oyunları atölyesi gibi farklı alanlar bulunmakta. Tesis, gençlerin eğitim, bilim, sanat ve spor gibi çeşitli alanlarda kendilerini geliştirmelerini sağlayacak.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sultanhisar Gençlik Merkezi, gençlerimizin sosyal ve kültürel gelişimlerine büyük katkı sağlayacak bir merkezdir. Burada sunulan imkanlar sayesinde gençlerimiz, potansiyellerini keşfedecek ve yeteneklerini geliştirme fırsatı bulacaklar. İnanıyoruz ki, Sultanhisarlı gençlerimiz burada edinecekleri deneyimlerle daha parlak bir geleceğe adım atacaklardır" denildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultanhisar'da Gençlik Merkezi Açıldı - Son Dakika

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