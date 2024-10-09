Süper Gönüllüler'den Çevre Farkındalığı - Son Dakika
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Süper Gönüllüler'den Çevre Farkındalığı

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Süper Gönüllüler, Erikçe Ormanı'nda temizlik yaparak çevre duyarlılığına dikkat çekti.

09.10.2024 15:07
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Süper Gönüllülerden farkındalık etkinliği

GAZİANTEP - SANKO Holding şirketlerinden Süper Film Ambalaj çalışanları (Süper Gönüllüler) SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Konukoğlu ve Genel Müdür Fahri Özer öncülüğünde önemli bir çevre duyarlılığı etkinliğine imza attı.

Ekip, Gaziantep'in önemli doğal alanlarından biri olan Erikçe Ormanı'nda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Sürdürülebilirliği yönetim yapısına entegre eden SANKO Süper Film Ambalaj, sorumlu bir büyümeyi teşvik etmeyi, karbon ayak izini azaltmayı, sosyal kapsayıcılığı artırmayı ve daha sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamayı hedefliyor.

Bu yolculukta, sadece şirket olarak değil, toplumun bir parçası olarak daha iyi bir gelecek inşa etmek isteyen Süper Gönüllüler, yöneticilerinde katıldığı bir çevre etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinliğe katılan SANKO Süper Film Ambalaj ekibi (Süper gönüllüler) ve yönetimi ormanın çeşitli bölgelerinde birikmiş çöpleri topladı ve doğanın korunması adına farkındalık oluşturmayı amaçladı.

Genel Müdür Fahri Özer, çevre temizliğinin sadece bireysel değil, toplumsal sorumluluk kapsamında da ele alınması gerektiğini vurguladı.

"Daha iyi bir gelecek inşa etmek için birlikte çalışmalıyız"

Orman temizliği etkinliğinde konuşan ve daha iyi bir gelecek inşa etmek için birlikte çalışmaya vurgu yapan SANKO Süper Film Ambalaj Genel Müdürü Fahri Özer, "Sürdürülebilirlik yolculuğumuzda en büyük gücümüz, değerli çalışanlarımızdır. Çalışanlarımızın fikirleri, oluşturucu çözümleri ve toplumsal duyarlılığı, bu süreci daha anlamlı hale getirmektedir. Bu amaçla şirket çalışanlarımızın kurduğu "Süper Gönüllüler" Kulübünün Orman Temizliği etkinliğinde bir araya geldik. Bu yolculukta, sadece şirket olarak değil, toplumun bir parçası olarak daha iyi bir gelecek inşa etmek için birlikte çalışmalıyız. Bugün burada olduğumuz için, bu hedefe bir adım daha yaklaştığımızı düşünüyorum. Sürdürülebilir bir gelecek için attığımız adımlarda bizlere katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Birlikte daha yeşil, daha adil ve daha sürdürülebilir bir dünya için çalışmaya devam edelim" dedi.

"Etkinliğin önemini gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor"

Doğayı ambalajların değil de insanların kirlettiğini aktaran Özer, gelecek nesillerin bu tür etkinliklerle bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Özer, "Doğayı ambalaj değil insan kirletir, hiçbir plastik ve ambalaj yürüyerek doğaya karışmaz biz de Süper Film Ambalaj olarak doğamızın insan eliyle kirletilmesinin önüne geçecek bir farkındalık oluşturmak için bu etkinliği gerçekleştirdik. Plastik, cam ve metaller kazanılabilir maddeler. Bu gün burada buluşmamızın sebebi ise bu etkinliğin önemini gelecek nesillere aktarmak. Bu farkındalığın oluşmasına katkı sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Ekonomi, Sanko, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Süper Gönüllüler'den Çevre Farkındalığı - Son Dakika

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