Suriye'ye 40 Bin Dönüş Gerçekleşti

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Bakan Bolat: " Suriye'ye 40 bine yakın bir dönüş gerçekleşti"

"Suriye ile ticari ve yatırım ilişkilerimizi en üst düzeye çıkarmaya çalışacağız"

OSMANİYE - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'nda inceleme yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, " Suriye'ye 40 bine yakın bir dönüş gerçekleşti. Bizler de bu dönüşleri hızlandırmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Suriye'de 15 yıl süren iç savaşın ardından, ülkelerine dönen Suriyelilerin geçiş yaptığı Cilvegözü Sınır Kapısı'nda incelemek yapmak için Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, çevrede inceleme yaparak, Gümrük Muhafaza memurları ve mobil göç araçlarındaki personelle birebir sohbet etti.

-Bakan Bolat, " Orta Doğu'ya giden bu önemli uluslararası karayolu daha işler hale getirmek istiyoruz"

Suriye'de yeni bir dönem başladı bu dönemde Türkiye-Suriye ilişkilerini artırmak istediklerini söyleyen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, " 8 Aralık 2024 Pazar günü Suriye'de yeni bir dönemi başlangıcı gerçekleşti ve 13 yıl süren iç savaştan sonra Suriye'de artık yeni bir yönetim var. Devlet kuruluşları, kurumları yeniden oluşturuluyor. Türkiye olarak 910 kilometre sınırımız olan ve çok tarihi, kültürel, sosyal, ekonomik bağlarımız olan Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerle yeni bir dönem başlamış oluyor. Bu çerçevede bizim 910 kilometrelik sınırlarımız içinde şu anda işler olan 8 tane gümrük kapımız var. Gümrük Müdürlüğümüz var ve bunun 3 tanesi Hatay vilayetimizde. Hatay ve şu anda bulunduğumuz Cilvegözü Türkiye'nin başta Suriye'ye ve Orta Doğu'ya, Körfez'e açılan en önemli geçiş kapısı noktasıydı. O yüzden bu yeni dönemde Suriye yönetimi ile de yeni yönetim ile de yakınlığından çalışarak bu Türkiye-Suriye arasındaki geçişleri ve Orta Doğu'ya giden bu önemli uluslararası karayolu geçişini çok daha işler etkin hale getirmek istiyoruz. " diye konuştu.

- Bakan Bolat, "Suriye ile ticari ve yatırım ilişkilerimizi en üst düzeye çıkarmaya çalışacağız"

Suriye ile yeni dönemde ticaret anlaşması ve gümrük rejimleri gibi alanlarda adımlar atılacağını da dile getiren Bakan Bolat, "Bu çerçevede 8 Aralık'tan sonra Ticaret Bakanlığı olarak Bakan Yardımcılarımız ve Gümrük Müdürlüğü yöneticilerimiz bölgede incelemeler yaptılar. İhtiyaçları tespit ettiler. Şimdi de değerli valimiz ve kıymetli milletvekillerimizle beraber yapılacak işleri yerinde birlikte görüyoruz. Zaten bu kısa dönem içinde Türkiye'nin Suriyeli olan gümrük kapılarında ilave personel takviyesi, donanım takviyeleri yaptık. Yayladağı Gümrük Kapısı hizmeti açıldı. Şimdilik yolcu geçişi için ama önümüzdeki süreçte de ticari geçiş için de söz konusu olabilecek. Cilvegözü en önemli gümrük Kapısı noktasında Suriye ile buradaki şartların iyileştirilmesi, genişletilme çalışmaları büyük önem taşıyor. Burada yerinde yaptığımız tespitler sonucunda inşallah faaliyetleri hızlıca başlatacağız. Geri dönüşler de hızlanmaya başladı. Biliyorsunuz onurlu, güvenli ve düzenli bu geri dönüşlerin hızlanması da yeni ihtiyaçları beraberinde getiriyor. Yolcu geçişleri için iyileştirme çalışmaları hızlanacak. Aynı şekilde Yayladağı gümrük kapısında ve Zeytin Dalı gümrük kapısında da çok sayıda iyileştirmeler yapacağız. Gerekli bütçe ayrımları buralara gönderiliyor, birlikte yakın iş birliği içinde inşallah Türkiye ile Suriye arasındaki geçiş noktalarında her türlü modernizasyon iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecek. İç savaştan önce Cilvegözü gümrük kapısı daha yeni modernize edilmişti. Çok önemli bir geçiş noktamız. Ama yeni dönemde Türkiye ve Suriye arasında ticaret yapılıp yeniden imar çalışmalarında çok büyük bir ulaşım trafiği olacak. Biz de ülke olarak hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz ve hızlandırıyoruz, ihtiyaçlar ve yapılacak işler noktasında ki buradan aldığımız bilgiler ve önerileri en kısa sürede Ankara'da hükümet düzeyinde ele alacağız. Zaten bizim Ticaret Bakanlığı olarak Suriye konusunda bir masa kurduk ve bu masa düzeyinde çalışmalarımızı koordine ediyoruz. En öncelikli konularımız arasında Suriye ile ticaret, gümrük rejimi, yeni ticaret rejimi ve yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri, yeniden imar gibi çalışmalar gündemimizin birinci sırasında yer alacak. "dedi.

-Bakan Bolat, " Suriye'ye 40 bine yakın bir dönüş gerçekleşti"

Suriyeli vatandaşların geri dönüşlerini hızlandırmak için çalıştıklarını söyleyen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Sayın İçişleri Bakanımızın ifadesine göre 40 bine yakın bir geri dönüş gerçekleşti. Ancak tabii orada biliyorsunuz şartları görmek istiyorlar önce, Türkiye'de okullarda çocukları okuyanlar var. Önümüzdeki haftalarda, aylarda geri dönüşler hızlanacaktır. İçişleri Bakanlığımız yeni bir uygulama başlattı. 6 ay içinde orada yerinde görme şartları oluşturma anlamında 3 kez geçici olarak gidiş ve dönüş hakkı verildi. Bu da oradaki şartların oluşturulmasıyla geri dönüşlerin hızlanmasını sağlayacaktır. Biz 24 Aralık tarihinde bir genelge yayınladık Ticaret Bakanlığı olarak gümrüklerdeki geçişlerde ev eşyalarını otomobillerini ziynet eşyası noktasında ve geri götürebilecekleri nakit para anlamında bu genelge ile geri dönüşler noktasında Türkiye'de misafir konumunda olan Suriyeli göçmenleri rahatlattık. Bu genelgeyle beraber artık rahatlıkla burada görebildiğiniz gibi eşyalarını, arabalarını da alarak yanlarında kendi ülkelerine geçebiliyorlar." Diye konuştu.