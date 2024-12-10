Suriyeli İşadamı Memleketine Dönüyor - Son Dakika
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Suriyeli İşadamı Memleketine Dönüyor

Suriyeli İşadamı Memleketine Dönüyor

Esad rejiminin yıkılmasıyla Enver Şerif 8 yıl sonra Türkiye'den memleketi Suriye'ye dönme heyecanı yaşıyor.

10.12.2024 10:48
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Suriye'den 8 yıl önce askerler tarafından el konulan mermer fabrikasından olan 47 yaşındaki Enver Şerif, Esad rejiminin yıkılmasıyla Hatay'da Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan memleketine gitme heyecanını yaşadı.

Suriye'de 15 yıl süren iç savaşın ardından Esad rejiminin yıkılmasıyla, Suriyeli vatandaşlar yurtlarına dönmeye başladı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı'na gelen Suriyeliler yurtlarına dönmenin heyecanını yaşıyor.

Rejimin askerleri mermer fabrikasına el koydu, canını zor kurtarıp Türkiye'ye sığındı

Esad rejiminin askerleri, Suriye'nin Idlip kentinde yaşayan Enver Şerif'in (47) mermer fabrikasına 8 yıl önce el koydu. Tüm mal varlığı elinden giden Şerif, 8 yıl önce Türkiye'ye sığınarak canını zor kurtardı. Muhaliflerin Esad rejiminin yıkmasının ardından Şerif, mutluluk içerisinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan memleketinin yolunu tuttu.

"Esad gitti çok güzel oldu, Türkiye'ye teşekkür ediyorum"

Enver Şerif memleketine dönmeden önce yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı. Şerfi, "8 yıl önce Idlip'ten geldim. Türkiye'de toptancılık yapıyordum. Suriye'de fabrikam vardı. Hırsız Esad'ın askerleri hepsini aldı gitti. Şimdi sıfır hiçbir şeyim kalmadı. Şimdi gidiyoruz ne iş varsa bakacağız. Esad gitti çok güzel oldu. Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum her şey için. Hastanede, okulda yardım etti hep. Türkiye kardeş, hepsine teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Suriyeli İşadamı Memleketine Dönüyor - Son Dakika

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