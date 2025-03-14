Suriyeli mültecilerin memleketlerine dönüşü Ramazan\'da da sürüyor

Suriye'de Esad rejiminin çökmesiyle birlikte, Türkiye'de yaşayan Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşü Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan devam ediyor.

Ramazan ayının manevi atmosferiyle birlikte vatanlarına kavuşma sevincini yaşayan Suriyeliler, Türkiye'de geçirdikleri yıllara dair duygularını dile getirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür etti.

Yaklaşık 10 yıldır Bursa'da yaşayan Suriyeli Suphi Haji, çok heyecanlı olduğunu ve Ramazan Bayramı'nı vatanında geçireceği için çok mutlu olduğunu belirtti. Türkiye'deki zamanının çok iyi geçtiğini belirten Haji, Türkiye'ye geldiği ilk günden itibaren hiçbir olumsuz durumla karşılaşmadığını söyledi. Haji, "Burada hiçbir sorun yaşamadım, çok güzel yıllarım geçti. Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum" diyerek Türkiye'nin misafirperverliğine olan minnettarlığını dile getirdi. Haji, Türk halkının gösterdiği anlayışa da dikkat çekerek, "Türkiye'nin misafirperverliğini hiçbir zaman unutmayacağım" şeklinde konuştu.

Suriyeli Ali de benzer duygularla ülkesine döndüğünü ifade ederek, "Mübarek aylardayız ve Ramazan ayında ülkeme dönmek beni çok mutlu etti, aynı zamanda Ramazan Bayramı'na çok az kaldı, bu da beni heyecanlandırdı. Gaziantep'te çok güzel güzel yıllarım geçti, çok şükür şimdi Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan geçerek Suriye'ye gideceğim. Bize kapılarını açan Türk halkına teşekkür ediyorum. İnşallah vatanımızda güven içinde yaşayabiliriz" ifadelerini kullandı. Ali, Türkiye'de geçirdiği yılların kendisi için unutulmaz hatıralar ile dolu olduğunu belirterek, "Türkiye'de çok güzel yıllar geçirdim. Zor zamanlarda bana ve diğer mültecilere kapılarını açan Türk halkına minnettarım. Şimdi, Allah'a şükürler olsun, vatanıma dönüyorum ama burada edindiğim dostlukları ve yaşadığım güvenli ortamı asla unutmayacağım" dedi.

Ali, Türkiye'nin kendisine sadece güvenli bir barınma imkanı sunmakla kalmadığını, aynı zamanda burada huzurlu bir yaşam sürdüğünü ifade etti. Ali, "Türkiye'deki yıllarım, zor günlerimde bana gerçek bir yuva sundu. Türk halkının sıcaklığı ve misafirperverliği, zorluklar içinde bile bana umut verdi" dedi. Ülkesine dönüş yolculuğuna çıkarken, Türkiye'nin sağladığı fırsatlar ve gösterilen hoşgörünün her zaman hatırlanacağını belirten Ali, "İnşallah vatanımıza döndüğümüzde, burada öğrendiğimiz hoşgörü ve dayanışmayı orada da yaşayabiliriz. Suriye'de, artık daha güvenli bir ortamda, barış içinde yaşamayı diliyoruz. Burada gördüğümüz sıcak karşılama ve yardımseverlik, bizleri daha güçlü kıldı ve umutlarımızı artırdı" şeklinde konuştu.

Suriyeli Al Numan ise Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'na İzmir'den geldiğini, Türkiye'de geçirdiği yıllarda birçok dostluk kurduğunu ve insanlığın her şeyden önemli olduğunu vurguladı. Al Numan, "Sen iyi olursan, Türk ya da Arap fark etmez. Önemli olan insanlık. Burada yıllar geçti, bazen kendi vatandaşlarımızdan bazıları Türkiye'nin iyimserliğini kötüye kullandı. Oysa biz buraya misafir olarak geldik, daha dikkatli ve akıllı olmaları gerekirdi. Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Suriyelilere yardım ettiği için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KİLİS