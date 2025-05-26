Sürmene Bıçağına Dikkat! - Son Dakika
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Sürmene Bıçağına Dikkat!

Sürmene Bıçağına Dikkat!
26.05.2025 09:47
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Kurban Bayramı öncesi Sürmene bıçağına olan talep artarken, taklitlere karşı uyarılar yapıldı.

İsmini üretiminin yapıldığı Trabzon'un Sürmene ilçesinden alan coğrafi işaretli Sürmene bıçağına yaklaşan kurban Bayramı öncesinde talep artarken, piyasadaki taklitlerine karşı dikkatli olunması istendi.

Sürmene'de yaklaşık 47 yıldır Sürmene bıçağı imalatı yapan Cevdet Karadeniz, gerçek Sürmene bıçağının kalitesine vurgu yaparak kurban bıçağı alacak vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Genellikle internette satılan Sürmene bıçağına karşı vatandaşların dikkatli olunmasını öneren Karadeniz, "İnterneti açıyoruz Sürmene bıçağı, Sürmene bıçağı. Bunların Sürmene bıçağıyla yakından uzaktan alakası yok. Bunlara bir önlem alınması lazım" dedi.

Cevdet Karadeniz, eskiden Sürmene bıçağı imalatının zorluğuna değinerek "Mesleğe 1978'lerde başladık. O zamanlar malzeme olarak araba makası vardı. Makasla keski yapardık, ısıtırdık keski ile yararak bıçak yapmaya çalışırdık. Daha sonra da karşılıklı döverdik, bıçak çeliği haline getirirdik. Daha sonra eğelerle, zımparalarla düzeltirdik. O dönem böyle makineler yoktu şimdi teknolojik olarak çeliğin karbon oranları daha çok arttı, şimdi daha kolay" dedi.

El yapımı çok farklı

Sürmene bıçağının el yapımının fabrika imalatına göre çok farklı olduğunu belirten Karadeniz, "Sürmene'nin sanatı el yapımı işçiliği dünyada bir tanedir. El yapımında bugüne kadar Sürmene ustalarının üzerine yapılmış bıçak görmedim. Sürmene bıçağı Bursa'da yapılan yarışmada üç defa üst üste birinci oldu. Teknolojik olarak fabrikalarda yapılanların hepsi aynıdır ancak el yapımı çok farklıdır" diye konuştu.

Yeni nesil mesleği pek tercih etmiyor

Yeni neslin bıçakçılık mesleğine pek fazla rağbet göstermediğine dikkat çeken Karadeniz, "Yeni nesil bu mesleği pek benimsemiyor. Bu mesleği iyi yaparsan ekmek kapısıdır, sanattır. Bu işi severek yapmak lazım. Yeni nesil pek bu mesleğe rağbet göstermiyor. Her bıçak yapana usta demek yanlış olur. Mesleğe başladığımız zaman ustalarımız 70'li yaşlardaydı, biz onların yanında yetiştik" şeklinde konuştu.

İnternetten 'Sürmene bıçağı' diye satılan bıçaklara dikkat

Özellikle internetten satışı yapılan ve Sürmene bıçağı olarak lanse edilen bıçaklara karşı vatandaşların dikkatli olmasını isteyen Karadeniz "İnterneti açıyoruz Sürmene bıçağı, Sürmene bıçağı bunların Sürmene bıçağıyla yakından uzaktan alakası yok. Bunlara bir önlem alınması lazım. İyi bir Sürmene bıçağı olması için iyi bir ustanın yapması lazım. Balık yağında suyunu vermesi lazım, çeliğin kaliteli olması lazım. Sürmene'de bunu bizim gibi yapan bıçaklarda sıkıntı yaşamaz. Yıllardan beri bıçak yapıyorum bugüne kadar şükürler olsun bana bir şikayet gelmedi. Sürmene bıçağına talep var. Sürmene'de imalattan sonra dükkan açtığımız zaman 6-7 tane dükkan vardı şimdi 100 tane dükkan var. İşini severek yaparsan kaliteyi bozmazsan talep olur" ifadelerini kullandı.

Kurban bıçağı alacaklara tavsiyelerde de bulunan Karadeniz, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"İyi bir kurban bıçağı, öncelikle çelik iyi olması ve suyunu iyi verilmesi lazım. Suyunu balık yağında verdiğin zaman bıçağın kesmeme şansı yoktur. Bin-bin 100 derecede ısıtıp balık yağına sokup suyunu verdin mi o bıçağın kesmeme şansı yok. Sürmene'den bıçak alacak olanlar gerçek Sürmene bıçağı mı diye bakması lazım. Bazı vatandaşlar bıçakta Sürmene bıçağı yazıyor, diye alıyor sebebi ucuz diye. Bizim bıçağımızı internette karşılaştırdığın zaman bunu anlamak lazım. Mesela pervaz, Sürmene bıçağının olmazsa olmazıdır. Bu pervazı dışarlarda hiçbir ilde ilçede yapan yoktur. Bu Sürmene'ye ait pervazdır. İyi bir kurban bıçağından günde beş tane ancak yapabilirsin." - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sürmene Bıçağına Dikkat! - Son Dakika

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