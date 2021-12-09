Üye Girişi
SÜTAP projesi imzalandı - Son Dakika

SÜTAP projesi imzalandı

09.12.2021 16:15
SÜTAP projesi imzalandı

Kırklareli Üniversitesi tarafından hazırlanan ve Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Süt ve Süt Ürünleri Ar-Ge ve Uygulamalı Eğitim Pilot Tesisi (SÜTAP) projesinin uygulama sözleşmesi imzalandı.

Kırklareli Üniversitesi tarafından hazırlanan ve Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Süt ve Süt Ürünleri Ar-Ge ve Uygulamalı Eğitim Pilot Tesisi (SÜTAP) projesinin uygulama sözleşmesi imzalandı.

Kırklareli Üniversitesi tarafından hazırlanan ve Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Süt ve Süt Ürünleri Ar-Ge ve Uygulamalı Eğitim Pilot Tesisi projesinin uygulama sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeyi Kırklareli Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür, Trakya Kalkınma Ajansı adına Genel Sekreter Mahmut Şahin imzaladı.

Trakya Kalkınma Ajansı Kırklareli Yatırım Destek Ofisi'nde önceki gün düzenlenen törende, sözleşme Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin tarafından imzalandı. Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Bahçıvan Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. Danone Tikveşli Gıda ve İçecek Sanayi ve Tic. A.Ş., Dupnisa Çiftliği Gıda Pazarlama San ve Tic. A.Ş. ve Süzülmüş Kardeşler Süt Ürünleri Sanayi Tic. Ltd. Şti iştirakçiliğinde sürdürülecek olan projenin idari koordinatörlüğünü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meryem Çamur Demir, Teknik Koordinatörlüğü ise Prof. Dr. Hatice Şanlıdere Aloğlu yürütecek.

İmza töreninde kısa bir açıklama yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, projenin Kırklareli'nin bir süt kenti olmasına katkısı olacağını söyledi. Kırklareli'nde süt sektörü ile ilgili devam eden başka projeler olduğunu da vurgulayan Şahin, SÜTAP projesi ile birlikte tüm devam eden projelerin tek bir hedefe hizmet edeceğini belirtti.

Törende bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür, Projeyle Kırklareli'nde gıda odak alanında süt ürünleri ve süt ürünlerine dayalı endüstrinin giderek yaygınlaşması ve Ar-Ge kapasitesinin arttırılmasına bağlı oluşan nitelikli istihdam açığının karşılanmasının hedeflendiğine dikkat çekti. Şengörür, kurulacak pilot tesiste Gıda İhtisaslaşma ve Gıda Arzı Güvenliği kapsamında yeni ürün geliştirme ve Ar-Ge çalışmaları yürütüleceğini belirtti.

SÜTAP projesi ile Kırklareli ilinde süt ürünleri ve süt ürünlerinde nitelikli istihdam açığının karşılanması hedefleniyor. Proje kapsamında Süt ve Süt Ürünleri Ar-Ge ve Uygulamalı Eğitim Pilot Tesisi kurulacak. Söz konusu pilot tesiste, süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmalar yeni ürün geliştirme ve Ar-Ge çalışmalarını yürütebilecek. Ayrıca üniversitenin ilgili bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler, sektör gereksinimlerine uygun uygulamalı eğitim alacak. Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ne kayıtlı dezavantajlı grupta yer alan kişilerin mesleki deneyim edinmeleri, teorik eğitime ek olarak kurulacak pilot tesiste uygulamayı görmeleri, çalışma ortamına uyumlarının sağlanması arttırılması amacıyla MEGİP Projesi kapsamında istihdam garantili 235 saatlik Peynir Üretimi Eğitimi düzenlenecek. Proje dönemi içinde eğitimini başarıyla tamamlayan 8 kişinin istihdam edilmesi sağlanacak.

18 ay sürmesi planlanan projenin bütçesi 1 milyon 698 bin 941,35 TL olacak ve yüzde 50,3'ü Trakya Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacak. - KIRKLARELİ

SÜTAP projesi imzalandı
SÜTAP projesi imzalandı
SÜTAP projesi imzalandı

Araştırma Geliştirme, Trakya Bölgesi, Kırklareli, Pilot, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel SÜTAP projesi imzalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bir ilçe diken üstünde! 2 günde 13 kişi koronadan hayatını kaybetti 16:25 Bir ilçe diken üstünde! 2 günde 13 kişi koronadan hayatını kaybetti
DEVA Lideri Ali Babacan: Onlara bakınca Erdoğan'ın gözünde dolar işareti oluşuyor 16:17 DEVA Lideri Ali Babacan: Onlara bakınca Erdoğan'ın gözünde dolar işareti oluşuyor ''Deccal'' diye katledilen gencin babası tarikat yurdunu savundu: Emin ellerdeydi 16:12 ''Deccal'' diye katledilen gencin babası tarikat yurdunu savundu: Emin ellerdeydi Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor 15:17 Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu 14:51 Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu Hırsızlığın bu kadarı görülmedi! Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı 14:29 Hırsızlığın bu kadarı görülmedi! Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı 14:24 Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım 12:03 Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım

Son Dakika Haberleri
16:28 Camide bale yapan Rus kadın, bu kez bir eve izinsiz girip eşyaları sokağa attı
16:23 Eskiden en ucuz seyahat rotasıydı, şimdi ateş pahası! Doğu Ekspresi'nde tek kişilik bilet 1.300 TL'ye çıktı
16:17 DEVA Lideri Ali Babacan: Onlara bakınca Erdoğan'ın gözünde dolar işareti oluşuyor
16:15 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret tepkisi: Doğru düzgün bir teklifte bulunun!
16:11 ''Deccal'' diye katledilen gencin babası tarikat yurdunu savundu: Emin ellerdeydi
15:45 Stefan Kuntz'tan sonra bir Alman daha geliyor! Beşiktaş, yeni hoca transferini Premier Lig'den yapıyor
15:44 Hande Yener, 20'lik şarkıcılara taş çıkartıyor! King ve Queen buluşması!
15:34 Demet Akalın'ın ardından Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Turgay Başyayla oldu
15:29 Asgari ücret sosyal medyanın gündeminde: Eve hırsız girse direk tuvalet kağıtlarını çalar!
15:27 Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı
Camide bale yapan Rus kadın, bu kez bir eve izinsiz girip eşyaları sokağa attı Camide bale yapan Rus kadın, bu kez bir eve izinsiz girip eşyaları sokağa attı         
16:29
Eskiden en ucuz seyahat rotasıydı, şimdi ateş pahası! Doğu Ekspresi'nde tek kişilik bilet 1.300 TL'ye çıktı Eskiden en ucuz seyahat rotasıydı, şimdi ateş pahası! Doğu Ekspresi'nde tek kişilik bilet 1.300 TL'ye çıktı         
16:24
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret tepkisi: Doğru düzgün bir teklifte bulunun! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret tepkisi: Doğru düzgün bir teklifte bulunun!         
16:16
Şoför esnafı zam talep etti: Akaryakıttaki fiyat artışları taşıma ücretlerine yansıtılmalı Şoför esnafı zam talep etti: Akaryakıttaki fiyat artışları taşıma ücretlerine yansıtılmalı         
15:44
Sağlık Bakanlığından 6 maddelik MHRS genelgesi! "5 dakikada bir muayene yapılıyor" iddialarına dikkat çekildi Sağlık Bakanlığından 6 maddelik MHRS genelgesi! "5 dakikada bir muayene yapılıyor" iddialarına dikkat çekildi         
15:10
İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı         
14:39
Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım         
14:25
Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı         
12:20
Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı!         
11:39
Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı         
11:11
Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı         
11:11
Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı         
09:54
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 16:40:05. #1.11#
SON DAKİKA: SÜTAP projesi imzalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement