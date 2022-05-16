'Suveyda' filmi ücretsiz halk gösteriminde izleyiciyle buluşuyor - Son Dakika
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'Suveyda' filmi ücretsiz halk gösteriminde izleyiciyle buluşuyor

16.05.2022 17:22
'Suveyda' filmi ücretsiz halk gösteriminde izleyiciyle buluşuyor

Nevşehir Belediyesi, Türkiye'nin bir döneminde yaşananları ele alan Suveyda filmini vatandaşlarla buluşturuyor.

Nevşehir Belediyesi, Türkiye'nin bir döneminde yaşananları ele alan Suveyda filmini vatandaşlarla buluşturuyor. 18 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan film gösterimine vatandaşlar ücretsiz olarak katılabilecek.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kültür ve Sanat Günleri çerçevesinde 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü 'Suveyda' filmi gösterimi gerçekleştirilecek. Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacak ve saat 19.30'da başlayacak olan film gösterimine vatandaşlar ücretsiz olarak katılabilecek. Usta Yönetmen Mesut Uçakan'ın tarihe ışık tutan "Suveyda" filmi, 11 yaşındaki bir çocuğun hafız olma serüvenini seyirciyle buluşturuyor.

1930- 1940'lı yılların anlatıldığı filmde, tek parti dönem, harf devrimi ve Arapça ezan yasağı gibi konulara da yer veriliyor. - NEVŞEHİR

'Suveyda' filmi ücretsiz halk gösteriminde izleyiciyle buluşuyor
'Suveyda' filmi ücretsiz halk gösteriminde izleyiciyle buluşuyor

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18 mayıs, Nevşehir, Türkiye, Film, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Suveyda' filmi ücretsiz halk gösteriminde izleyiciyle buluşuyor - Son Dakika


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